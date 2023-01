Les procureurs roumains fouillent des appareils dans l’affaire Andrew Tate

BUCAREST, Roumanie (AP) – Les procureurs roumains ont procédé mercredi à des fouilles médico-légales de téléphones portables et d’ordinateurs portables alors qu’ils cherchaient de nouvelles preuves dans l’affaire de la personnalité des médias sociaux Andrew Tate, qui est détenu dans le pays pour suspicion de crime organisé et d’être humain. trafic, a déclaré un responsable.

Tate, 36 ans, un double citoyen britannique et américain qui compte près de 5 millions de followers sur Twitter, a été initialement détenu fin décembre dans la capitale roumaine, Bucarest, avec son frère, Tristan, et deux femmes roumaines.

Les deux Tates sont apparus mercredi, menottés alors qu’ils étaient escortés par des responsables de l’application des lois d’un fourgon de police jusqu’aux bureaux du DIICOT, la Direction roumaine des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme, à Bucarest.

Ramona Bolla, porte-parole du DIICOT, a confirmé à l’Associated Press que les recherches médico-légales des appareils numériques ont lieu mercredi, afin d’obtenir des preuves supplémentaires dans l’affaire.

Répondant à la question d’un journaliste alors qu’il arrivait dans les bureaux de la DIICOT, Andrew Tate a été entendu dire que “le dossier est complètement vide” et qu'”il n’y a pas de justice en Roumanie”. Son frère, Tristan, a également été entendu dire : “… pour mon argent, c’est pourquoi je suis en prison, j’ai de l’argent qu’ils allaient voler.”

Les deux Tates resteront en détention jusqu’à fin février après qu’un juge a accordé vendredi aux procureurs une demande de prolongation pour la deuxième fois de 30 jours de leur détention. Il n’est pas clair si les Tates ont fait appel de la décision de vendredi.

Andrew Tate, un ancien kickboxeur professionnel qui aurait vécu en Roumanie depuis 2017, a déjà été banni de diverses plateformes de médias sociaux de premier plan pour avoir exprimé des opinions misogynes et des discours de haine.

Après l’arrestation des Tates et des deux femmes en décembre, la DIICOT a déclaré dans un communiqué avoir identifié six victimes dans l’affaire de traite des êtres humains qui ont été soumises à “des actes de violence physique et de coercition mentale” et ont été exploitées sexuellement par les membres de la groupe criminel présumé.

L’agence a déclaré que les victimes avaient été attirées par des semblants d’amour, puis intimidées, gardées sous surveillance et soumises à d’autres tactiques de contrôle tout en étant contraintes de se livrer à des actes pornographiques pour des gains financiers substantiels.

Un message est apparu mardi soir sur le compte Twitter d’Andrew Tate qui disait : « Mon affaire est une opération politique destinée à dégrader mon influence. Tout au long de l’histoire, l’emprisonnement injuste a été utilisé pour réduire au silence des personnes capables de s’émanciper. Le jeu n’a pas changé. »

Plus tôt en janvier, les autorités roumaines sont descendues dans un complexe près de Bucarest où elles ont remorqué une flotte de voitures de luxe comprenant une Rolls-Royce bleue, une Ferrari et une Porsche. Ils ont déclaré avoir saisi des actifs d’une valeur estimée à 3,9 millions de dollars.

Les procureurs ont déclaré que s’ils pouvaient prouver que les propriétaires avaient gagné de l’argent grâce à des activités illicites telles que la traite des êtres humains, les actifs seraient utilisés pour couvrir les dépenses de l’enquête et pour indemniser les victimes. Tate a également fait appel sans succès de la saisie des actifs.

McGrath a rapporté de Sighisoara, Roumanie.

Nicolae Dumitrache et Stephen Mcgrath, Associated Press