Les procureurs roumains fouillent des appareils dans l’affaire Andrew Tate

Tate, 36 ans, un double citoyen britannique et américain qui compte près de 5 millions de followers sur Twitter, a été initialement détenu fin décembre dans la capitale roumaine, Bucarest, avec son frère, Tristan, et deux femmes roumaines.

BUCAREST, Roumanie – Les procureurs roumains ont effectué mercredi des fouilles médico-légales de téléphones portables et d’ordinateurs portables alors qu’ils cherchaient de nouvelles preuves dans l’affaire de la personnalité des médias sociaux Andrew Tate, qui est détenu dans le pays pour suspicion de crime organisé et de traite des êtres humains, un responsable m’a dit.

Après l’arrestation des Tates et des deux femmes en décembre, la DIICOT a déclaré dans un communiqué avoir identifié six victimes dans l’affaire de traite des êtres humains qui ont été soumises à “des actes de violence physique et de coercition mentale” et ont été exploitées sexuellement par les membres de la groupe criminel présumé.