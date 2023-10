Les procureurs repoussent la proposition de Trump de retarder l’affaire des documents jusqu’après les élections

Le conseiller spécial Jack Smith repousse la tentative de l’ancien président Donald Trump de retarder son procès accusé de mauvaise gestion d’informations classifiées jusqu’après les élections de 2024, affirmant qu’il n’y a aucune « justification crédible » pour le faire.

« Les accusés font de nombreuses allégations concernant leur accès à des informations classifiées en raison du statut des installations sécurisées, de leurs autorisations et d’autres considérations. La plupart des allégations sont inexactes ou incomplètes ; collectivement, elles sont trompeuses », a déclaré le bureau de Smith dans un dossier déposé lundi. , arguant que l’affaire devrait être jugée comme prévu en mai de l’année prochaine.

Le dépôt dit également que les procureurs connaissent la raison pour laquelle Trump a illégalement conservé une grande quantité d’informations sur la sécurité nationale après avoir quitté la Maison Blanche, et suggère que certaines informations étaient encore plus sensibles que ce que les procureurs pensaient initialement.

« Le fait que les documents classifiés en cause dans cette affaire aient été retirés de la Maison Blanche et conservés à Mar-a-Lago n’est pas contesté ; ce qui est en litige, c’est comment cela s’est produit, pourquoi cela s’est produit, ce que Trump savait et ce que Trump avait l’intention de les conserver – autant de questions que le gouvernement prouvera au procès principalement avec des preuves non classifiées », indique le dossier, sans plus de détails.

« La question de savoir si les documents hautement classifiés que Trump a conservés à Mar-a-Lago contiennent des informations sur la défense nationale est un fait que Trump peut tenter de contester, mais cela ne sera guère la pièce maîtresse du procès », ajoute-t-il.

Le gouvernement a fait ces affirmations tout en rejetant les affirmations des avocats de Trump selon lesquelles ils devaient retarder le procès parce qu’ils n’avaient pas encore examiné les documents les plus sensibles de l’affaire, qui nécessitent des autorisations de sécurité et un endroit sûr pour les examiner.

Les procureurs ont déclaré que les avocats de Trump ont déjà accès à la grande majorité des documents de l’affaire, mais qu’il existe un petit sous-ensemble de documents qui sont si sensibles qu’ils ne peuvent pas être conservés dans un SCIF ordinaire – un centre d’information compartimenté et sensible approuvé par le tribunal – et exigent « des protocoles de sécurité renforcés pour leur transport, leur examen, leur discussion et leur stockage ».

« Les documents sur les mesures spéciales constituent un infime sous-ensemble de la gamme totale de documents classifiés impliqués, qui est en soi un petit sous-ensemble de la découverte totale produite », indique le dossier de Smith, avant de révéler qu’il y a eu « seulement récemment » de nouveaux ajouts à ce sous-ensemble. de documents, « constituant encore une petite fraction de la découverte globale ».

Le dossier ne précise pas comment, quand ni pourquoi la classification a été renforcée.

Peter Carr, porte-parole du bureau du procureur spécial, a refusé de commenter cette plainte.

Les procureurs ont reconnu que « les protocoles de sécurité renforcés ont créé des obstacles supplémentaires à un accès complet » à ces documents pour la défense, mais ont déclaré que « le responsable de la sécurité des informations classifiées (« RSSI ») a informé le gouvernement qu’il s’attend à ce que même ces documents soient disponibles pour examen. et discussion par un avocat autorisé cette semaine.

Les procureurs ont déclaré que le gouvernement travaillait à la création d’un site en Floride suffisamment sécurisé pour stocker les documents et qu’entre-temps, « avec un préavis approprié, ces documents peuvent être envoyés par courrier par des agents de contrôle qualifiés de la communauté du renseignement à un SCIF dans le sud de la Floride pour y être envoyés ». inspection de la défense. »

Dans leur dossier, les avocats de Trump se sont plaints que l’ancien président n’avait pas encore été en mesure d’examiner lui-même les documents de l’affaire, mais le dossier de Smith suggère que cet argument n’est qu’un homme de paille.

Ils ont déclaré qu’ils « n’étaient au courant d’aucune demande de Trump de comparaître personnellement » pour « inspecter des documents – une demande à la suite de laquelle les dispositions nécessaires pour le faire peuvent et seront prises. Et quel que soit le retard qu’il y ait eu jusqu’à présent dans l’examen personnel de Trump des documents classifiés, les sept mois qui restent avant le procès sont plus que suffisants pour lui permettre de le faire. »

Un avocat de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Trump a déclaré qu’il considérait les documents comme siens, tout en suggérant également qu’il prévoyait de les remettre éventuellement aux Archives nationales. Les Archives ont déclaré avoir demandé la restitution des documents depuis plus d’un an et le ministère de la Justice a déclaré qu’un avocat de Trump avait certifié l’année dernière que tous les documents portant des marques classifiées avaient été restitués. Une recherche du FBI dans le club Mar-a-Lago de Trump a révélé plus de 100 documents classifiés, ainsi que des milliers d’autres documents appartenant au gouvernement.

Les avocats de Trump ont déposé la semaine dernière une requête demandant de reporter le procès jusqu’après les élections. Ils ont également cherché à rejeter l’affaire du procureur du district de Manhattan concernant l’argent secret contre lui et ont tenté en vain de retarder son procès en cours pour fraude civile de 250 millions de dollars. Il a également soutenu que l’autre affaire en cours contre Smith contre lui devant un tribunal fédéral de Washington pour ingérence dans les élections devrait être rejetée au motif de l’immunité présidentielle et a abandonné son procès de 500 millions de dollars contre son ancien avocat Michael Cohen.

Trump devait être destitué dans cette affaire lundi.

Trump a nié tout acte répréhensible dans les quatre affaires pénales portées contre lui et dans l’affaire de fraude civile, affirmant qu’il s’agissait toutes de chasses aux sorcières politiquement motivées.