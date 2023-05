Les procureurs réformistes du nord de la Virginie sont confrontés à des défis majeurs

FAIRFAX, Virginie (AP) – Au cours des quatre années qui ont suivi l’entrée en fonction des procureurs de la réforme progressiste dans le nord de la Virginie, ils ont fait l’objet de critiques constantes, allant des conservateurs qui se moquent d’eux en tant que « procureurs Soros » au cœur saignant aux juges qui prétendent qu’ils abusent de leur discrétion.

Maintenant, alors que ces procureurs sont réélus lors des élections de l’année en Virginie, les candidats aux primaires démocrates du mois prochain ne contestent pas le programme de réforme. Au lieu de cela, eux aussi se présentent comme des réformateurs.

Les analystes politiques se tournent vers les élections des années impaires de Virginie pour trouver des indices sur le sentiment des électeurs à l’approche des élections de mi-mandat et des années présidentielles. Cette année, les courses aux procureurs peuvent montrer ce que les électeurs pensent du crime, trois ans après que les protestations contre l’injustice raciale ont à la fois dynamisé les progressistes et provoqué une réaction conservatrice.

Stephen Farnsworth, professeur de sciences politiques à l’Université de Mary Washington, a mis en garde contre le fait de tirer des conclusions radicales d’une primaire qui, historiquement, n’attire qu’une petite partie de l’électorat. Pourtant, a-t-il déclaré, si les électeurs rejetaient les candidats sortants, ce serait remarquable.

« Si les titulaires ne peuvent pas persuader ce secteur de l’électorat que le programme de réforme est le programme à poursuivre, alors c’est un signe d’avertissement pour le Parti démocrate », a-t-il déclaré.

À l’échelle nationale, les procureurs réformés ont connu un succès politique mitigé après leurs premières élections. À San Francisco, les électeurs ont rappelé le procureur de district Chesa Boudin en raison de préoccupations croissantes en matière de criminalité. L’avocate du circuit de Saint-Louis, Kim Gardner, a annoncé sa démission plus tôt ce mois-ci sous la pression des républicains, et à Chicago, l’avocate de l’État du comté de Cook, Kim Foxx, a déclaré le mois dernier qu’elle ne solliciterait pas un autre mandat.

Mais en 2022, les procureurs réformés de Dallas et d’Indianapolis ont été réélus malgré une forte opposition. Et en 2021, Larry Krasner de Philadelphie, une icône du mouvement de réforme de la justice pénale, a remporté un deuxième mandat.

Les courses de Virginie, quant à elles, peuvent fournir plus d’informations sur les opinions des électeurs de banlieue. Les principaux challengers, jusqu’à présent, adoptent le programme de réforme. Même Ed Nuttall, qui se présente comme un démocrate de « bon sens » et qui est surtout connu pour représenter des policiers accusés d’inconduite par les réformateurs actuellement au pouvoir, a cherché à embrasser le manteau de réformateur.

« Bien sûr, pourquoi pas? » Nuttall a déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il se considérait comme un réformateur.

Il a déclaré qu’il soutenait les efforts visant à trouver des alternatives à la prison pour les délinquants non violents aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale.

Le problème, selon Nuttall et les autres principaux challengers, est la mauvaise gestion des affaires quotidiennes. Ils citent le roulement dans les bureaux et les critiques des victimes de crimes et des juges selon lesquelles les affaires ont échoué parce que les procureurs n’ont pas suivi la procédure.

« Il y a beaucoup de frustration dans le palais de justice avec tout le monde sur la façon dont ces affaires sont traitées », a déclaré Nuttall.

L’adversaire de Nuttall, l’avocat du Fairfax Commonwealth, Steve Descano, qui a gagné il y a quatre ans après avoir renversé un titulaire de longue date, a déclaré que les critiques de mauvaise gestion étaient erronées. Bien qu’il y ait eu des ratés, il a déclaré que les critiques ne reconnaissaient pas la refonte massive que son bureau avait entreprise.

« Il faut plus d’un mandat pour défaire des décennies de mauvaise politique, des décennies d’injustice », a déclaré Descano.

La course de Nuttall contre Descano est l’une des trois dans le nord de la Virginie, la banlieue riche à l’extérieur de la capitale nationale. Dans le comté d’Arlington, le plus proche du district de Columbia, Josh Katcher défie son ancienne patronne, Parisa Dehghani-Tafti. Et dans la banlieue du comté de Loudoun, l’avocate Elizabeth Lancaster défie le titulaire Buta Biberaj.

Les titulaires disent que les efforts des challengers pour se présenter comme des réformateurs sonnent creux. Dans le comté de Loudoun, Biberaj affirme que le soutien de son adversaire vient des républicains qui ont cherché à bloquer les réformes.

« Nous avons fait le travail depuis notre arrivée au bureau », a déclaré Biberaj. « Alors, quand ces challengers disent: » Je suis un vrai réformateur « , eh bien, qu’avez-vous fait? »

Lancaster a déclaré que ses références en matière de réforme étaient solides. Elle a travaillé comme défenseur public pendant plus d’une décennie et a fait partie d’un groupe de travail qui a révisé la poursuite des mineurs. Elle a dit qu’elle avait été recrutée pour diriger par des membres du barreau du comté qui sont frustrés par la mauvaise gestion du bureau des procureurs.

« En tant qu’avocate du comté de Loudoun depuis 18 ans, c’est embarrassant, et cela donne une mauvaise réputation à la réforme de la justice pénale et cela me fait chier », a-t-elle déclaré.

Les titulaires font face à des critiques non seulement de la part de leurs adversaires, mais dans de nombreux cas de la part des juges de leurs propres palais de justice. Dans le comté d’Arlington, certains juges exigent que les procureurs de Dehghani-Tafti déposent des mémoires écrits expliquant pourquoi ils abandonnent les charges contre les accusés, un processus qui prend du temps et qui, selon elle, porte atteinte à son pouvoir discrétionnaire.

Dehghani-Tafti a déclaré que la réponse n’était pas de la remplacer, mais des juges.

« Obtenez un nouveau banc », a-t-elle dit, notant que deux de ses adjoints ont maintenant été choisis pour servir de juges à Arlington.

Son adversaire, Katcher, a reproché à Dehghani-Tafti son incapacité à établir des relations avec les juges, la police et avec son propre personnel, ce qui a contrecarré une véritable réforme.

« J’ai à la fois l’expérience et les relations nécessaires pour apporter une vraie réforme et une vraie justice », a-t-il déclaré lors d’un débat le mois dernier.

Matthieu Barakat, Associated Press