Les procureurs recommandent une nouvelle condamnation des frères Menendez – National

Les procureurs ont recommandé qu’Erik et Lyle Menendez soient condamnés à nouveau pour le meurtre de leurs parents en 1989 dans la maison familiale de Beverly Hills, offrant ainsi aux frères une chance de liberté après 34 ans derrière les barreaux.

Les frères ont été condamnés en 1996 à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Bien que les procureurs recommandent une nouvelle condamnation, ils auront désormais besoin de l’approbation du tribunal.

Le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, s’exprimant devant une conférence de presse, a déclaré que « une nouvelle condamnation est appropriée » dans cette affaire et qu’il fera sa recommandation au juge.

« Je pense que les frères ont été soumis à d’énormes dysfonctionnements dans leur maison et à des agressions », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il pensait qu’il n’y avait aucune excuse pour le meurtre.

« Je pense qu’ils ont payé leur dette envers la société », a-t-il poursuivi, mais « la décision finale sera prise par un juge ».

Erik, aujourd’hui âgé de 53 ans, et son frère Lyle, âgé de 56 ans, ont été incarcérés dans une prison d’État après avoir été reconnus coupables du meurtre de leurs parents, José et Mary Louise (Kitty) Menendez, il y a plus de 35 ans.

DOSSIER – Erik et Lyle Menendez sont vus lors de leur procès.

La semaine dernière, des membres de leur famille élargie se sont rendus dans un palais de justice de Los Angeles pour tenir une conférence de presse pour plaider en faveur de la libération des frères de prison alors que les procureurs examinaient de nouvelles preuves.

Les nouvelles preuves comprennent une lettre écrite par Erik Menendez qui, selon ses avocats, corrobore les allégations selon lesquelles il aurait été abusé sexuellement par son père. La conférence de presse était le plus grand rassemblement de la famille élargie depuis la condamnation des frères.

« Ils ont essayé de se protéger de la seule manière qu’ils connaissaient », a déclaré Brian A. Andersen Jr., neveu de Kitty Menendez. « Au lieu d’être considérés comme des victimes, ils ont été vilipendés. »

« Ils ne constituent plus une menace pour la société », a-t-il poursuivi.

« Je n’avais aucune idée de l’ampleur des abus qu’ils avaient subis de la part de mon beau-frère. Aucun de nous ne l’a fait », a déclaré Joan Andersen VanderMolen, la sœur de Kitty Menendez. « Nous savons que les abus ont des conséquences à long terme et que les victimes de traumatismes agissent parfois d’une manière très difficile à comprendre. »

La sœur de Kitty Menendez, Joan Andersen Vandermolen, en bas à gauche, et sa nièce Karen Vandermolen, à droite, sont assises ensemble lors d’une conférence de presse pour annoncer l’évolution du cas des frères Erik et Lyle Menendez, le mercredi 16 octobre 2024, à Los Angeles.

« Le monde entier n’était pas prêt à entendre que les garçons pouvaient être violés », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Aujourd’hui, nous savons mieux. »

Cependant, tous les membres de la famille Menendez ne sont pas favorables à une nouvelle condamnation. Les avocats de Milton Andersen, le frère de Kitty Menendez, âgé de 90 ans, ont déposé une plainte demandant au tribunal de maintenir la peine initiale infligée aux frères. « Ils ont tiré sur leur mère, Kitty, en rechargeant pour assurer sa mort », ont déclaré jeudi les avocats d’Anderson dans un communiqué. « Les preuves restent extrêmement claires : le verdict du jury était juste et la punition est à la hauteur du crime odieux. »

Au début, les frères, qui avaient 18 et 21 ans au moment des meurtres, ont affirmé à la police qu’ils s’étaient arrêtés chez leurs parents la nuit des meurtres pour récupérer la carte d’identité d’Erik alors qu’ils se rendaient au cinéma et avaient découvert leurs parents assassinés.





Erik a finalement confié à son thérapeute que lui et son frère étaient responsables des meurtres et après que le thérapeute ait partagé l’information avec sa femme, les aveux ont finalement été transmis à la police.

Lyle et Erik ont ​​finalement été arrêtés pour les meurtres et leur procès a marqué le début d’une ère de procès criminels télévisés très médiatisés qui ont captivé l’imagination du public tout au long des années 90.

Sur cette photo d’archive du 20 octobre 1995, Lyle Menendez lève la tête lors de son témoignage lors du nouveau procès de son frère Erik et de lui pour les meurtres par balle de leurs parents à Los Angeles, en Californie.

Malgré les arguments de la défense selon lesquels José avait agressé sexuellement ses deux fils pendant des années et qu’ils avaient tué leurs parents par peur, ils ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré.

Les procureurs de l’époque avaient affirmé qu’il n’y avait aucune preuve d’agression. Ils ont déclaré que les fils recherchaient la succession de plusieurs millions de dollars de leurs parents, mais les frères ont déclaré qu’ils avaient tué leurs parents en état de légitime défense après avoir enduré toute une vie d’abus physiques, émotionnels et sexuels.

— avec des fichiers de The Associated Press

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour obtenir de l’aide. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.