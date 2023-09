Les procureurs présentent le dossier contre un homme accusé du meurtre d’une famille musulmane à London, en Ontario, alors que le procès s’ouvre

Les procureurs de la Couronne dans une salle d’audience de Windsor, en Ontario, ont présenté les preuves qu’ils présenteront au jury lors du procès de Nathaniel Veltman, l’homme de 22 ans accusé du meurtre d’une famille musulmane à Londres en juin 2021.

« Trois générations d’une famille étaient en promenade : une grand-mère, un père, une mère et deux enfants. Ils sont allés dans un parc près de chez eux et ce serait leur dernière promenade ensemble », a déclaré lundi Sarah Shaikh dans le cadre de l’événement. Déclarations liminaires de la Couronne.

Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon de neuf ans a survécu.

Veltman a été inculpé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre ainsi que d’accusations de terrorisme associées après l’attaque au véhicule du 6 juin 2021 contre la famille Afzaal. Il a plaidé non coupable.

« Pourquoi a-t-il fait cela ? Vous l’entendrez dans ses propres mots », a déclaré Shaikh devant la Cour supérieure de l’Ontario, faisant référence à l’accusé. « Il a fait deux déclarations aux détectives après s’être rendu et vous entendrez ces deux déclarations. Vous l’entendrez dire qu’il l’a fait exprès… il a dit qu’il l’avait fait parce qu’ils étaient musulmans. »

Le jour de l’incident, les deux femmes de la famille portaient des vêtements traditionnels pakistanais, a-t-elle ajouté.

La famille et les amis de la famille Afzaal arrivent à Windsor pour le début du procès lundi. (Dax Melmer/CBC)

Les raisons du déplacement du procès à Windsor font l’objet d’une ordonnance de non-publication. La sélection du jury a eu lieu la semaine du 4 septembre.

Plusieurs amis des Afzaal, ainsi que des membres de la famille élargie, étaient présents dans la salle d’audience de Windsor pour entendre les déclarations liminaires. Le procès devrait durer environ huit semaines – soit plus court que prévu initialement, car les avocats de la défense et de la Couronne ont pu s’entendre sur certains faits qui n’auront pas à être contestés.

« Mettre de côté les préjugés »

Shaikh, l’un des quatre procureurs chargés de l’affaire, a déclaré au jury que l’accusé s’était rendu au travail le 6 juin 2021 à Strathroy, en Ontario. Deux semaines plus tôt, il avait acheté un camion Dodge Ram, a déclaré le tribunal.

Il est ensuite rentré chez lui dans sa garçonnière du centre-ville de Londres et « est parti avant 20 heures avec un objectif précis en tête : trouver des musulmans à tuer », a déclaré Shaikh.

Les jurés ont également appris que l’accusé avait déclaré à la police qu’il était inspiré par d’autres ayant des opinions politiques similaires, qu’il voulait inspirer les autres, et la police a trouvé deux versions d’un document intitulé « A White Awakening » sur son ordinateur.

Avant d’entendre la Couronne, la juge Renee Pomerance a rappelé aux jurés que leur tâche principale est d’examiner tous les faits avec logique et bon sens.

« Chaque juré doit être impartial. Nous avons tous des croyances et des hypothèses qui éclairent notre perception de notre monde et nous pouvons être conscients de certains de ces préjugés et ignorer d’autres », a déclaré Pomerance.

« Nous regardons les autres à travers le prisme de nos expériences, même si nous pensons être impartiaux. Tous les humains sont confrontés à des préjugés inconscients, mais nous pouvons les surmonter. Ce n’est pas un défaut de caractère, c’est la fonction de l’être humain. Mais les stéréotypes doivent n’ont pas leur place dans notre système judiciaire.

« Dans ce cas, [the accused] est accusé de divers chefs de meurtre au premier degré. La Couronne allègue qu’il a décidé d’assassiner une famille en raison de ses convictions musulmanes. Ce ne sont que des allégations. La Couronne doit les prouver hors de tout doute raisonnable. »

Le procès est en pause pour le déjeuner. Le premier témoin devrait déposer en début d’après-midi.