Les procureurs portent plainte pour une fusillade qui a fait 3 morts et 6 blessés à Kansas City

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Un homme de 26 ans a été inculpé lundi dans une fusillade qui a tué trois personnes et en a blessé six autres à Kansas City, a annoncé la police.

Keivon Greene est accusé d’agression au premier degré et d’action criminelle armée, et les procureurs ont déclaré qu’ils s’attendaient à porter d’autres accusations. Un deuxième suspect a été impliqué dans la fusillade, selon une déclaration de cause probable.

Les agents qui ont répondu ont trouvé deux hommes et une femme morts de blessures par balle vers 4 h 30 dimanche dans un parking où une foule s’était rassemblée près d’un magasin d’automobiles connu pour organiser des réunions informelles après les heures de bureau, a indiqué la police.

Selon la déclaration de cause probable, l’un des blessés a déclaré à la police que la fusillade avait commencé après avoir salué l’un des suspects et sa petite amie avec un câlin.

Le petit ami de la victime a alors dit au suspect de « faire attention à ses mains ». Lorsque la victime et son petit ami ont commencé à s’éloigner, le suspect a sorti une arme à feu et lui a mortellement tiré dans le dos, selon le communiqué.

Une autre personne a sorti une arme à feu et a commencé à tirer, frappant la femme aux fesses. La victime a identifié Greene comme l’homme qui lui a tiré dessus, selon le communiqué.

Les dossiers judiciaires en ligne n’ont pas nommé d’avocat pour Greene.

La police a initialement déclaré qu’au moins cinq autres personnes avaient été abattues et emmenées dans des hôpitaux par des véhicules privés et des ambulances. Lundi, la police a identifié une sixième personne qui s’est rendue à l’hôpital après avoir été blessée.

Les morts ont été identifiés comme étant Nikko Manning, 22 ans ; Jasity Strong, 28 ans; et Camden Brown, 29 ans.

Greene a été placé en garde à vue dans un hôpital, où il s’est rendu après avoir reçu une balle dans la main. Le deuxième suspect a été arrêté dimanche à Grandview, dans le Missouri, a indiqué la police.

La police a déclaré dimanche qu’une autre personne avait été blessée dans des blocs de tir séparés vers 3 heures du matin. Aucune information supplémentaire sur cette fusillade n’a été publiée.

Le chef de la police de Kansas City, Stacey Graves, a rejoint les gens sur les lieux dans un cercle de prière pendant que les agents recueillaient des preuves.

___

Cette histoire a été corrigée pour indiquer que le suspect Keivon Greene a été placé en garde à vue dans un hôpital et qu’un deuxième suspect a été arrêté à Grandview, Missouri.

The Associated Press