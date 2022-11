Les procureurs perquisitionnent le domicile d’Américains inculpés au Guatemala

Le porte-parole du parquet, Juan Luis Pantaleón, a déclaré que plusieurs pièces avaient été trouvées au domicile et pourraient être saisies comme éléments de preuve dans l’affaire. Le couple vit dans la ville touristique d’Antigua, juste à l’extérieur de la ville de Guatemala.

L’affaire implique deux Américains, l’un photographe et l’autre connaisseur de l’art populaire maya. La photographe et designer Stephanie Allison Jolluck a été arrêtée une semaine après avoir tenté de s’envoler du Guatemala avec deux sculptures sur pierre réalisées entre 600 et 900 après JC.