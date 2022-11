Les procureurs perquisitionnent le domicile d’Américains inculpés au Guatemala

GUATEMALA CITY (AP) – Les procureurs du Guatemala ont déclaré jeudi qu’ils avaient trouvé d’autres artefacts préhispaniques possibles lors d’une perquisition au domicile d’un couple américain accusé de contrebande de reliques historiques.

Le porte-parole du parquet, Juan Luis Pantaleón, a déclaré que plusieurs pièces avaient été trouvées au domicile et pourraient être saisies comme éléments de preuve dans l’affaire. Le couple vit dans la ville touristique d’Antigua, juste à l’extérieur de la ville de Guatemala.

L’affaire implique deux Américains, l’un photographe et l’autre connaisseur de l’art populaire maya. La photographe et designer Stephanie Allison Jolluck a été arrêtée une semaine après avoir tenté de s’envoler du Guatemala avec deux sculptures sur pierre réalisées entre 600 et 900 après JC.

Jolluck dit qu’elle les a achetés sur un marché, croyant qu’il s’agissait de souvenirs.

Jolluck a été libérée sous son propre engagement après son arrestation à l’aéroport parce qu’elle était une résidente de longue date du Guatemala. Mais Jolluck et son compagnon américain, Giorgio Salvador Rossilli, ont été de nouveau arrêtés dimanche lorsqu’ils ont été retrouvés avec 166 artefacts mayas dans leur véhicule.

Après que la police les ait arrêtés, Rossilli a apparemment fait valoir son ignorance. Le procureur Jorge Alberto de León a déclaré que le couple avait déclaré à un juge qu’il pensait que les artefacts étaient des reproductions bon marché.

“Ils ont fait valoir que, parce qu’ils sont étrangers, ils ne peuvent pas distinguer une pièce d’une autre”, a déclaré de León. “Ils ont dit au juge que parce qu’il s’agissait de morceaux de pierre qu’ils avaient vus vendus sur les marchés, ils n’avaient jamais imaginé qu’il s’agissait de pièces archéologiques anciennes.”

Le ministère de la Culture du Guatemala affirme que 90% des 166 artefacts – principalement des sculptures en pierre – trouvés dans le véhicule du couple sont authentiques. Les trafiquants de reliques et d’artefacts archéologiques risquent entre 5 et 10 ans de prison s’ils sont reconnus coupables au Guatemala.

De León a déclaré que Rossilli avait également soutenu que les pièces n’étaient pas les siennes, qu’il les avait données à restaurer par quelqu’un d’autre et qu’il les rendait lorsqu’il était détenu.

Lundi, la juge Sherly Figueroa a libéré Jolluck et Rossilli sous caution d’environ 6 400 dollars chacun et leur a permis de conserver leur passeport mais leur a interdit de quitter le pays. Ils devront se présenter aux bureaux des procureurs toutes les deux semaines au fur et à mesure que leur affaire se poursuivra.

L’avocat de Jolluck, Juan Carlos Velasquez, a refusé de discuter de l’affaire avec les journalistes, disant : « Je ne plaide pas dans les médias.

