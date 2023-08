Les procureurs néerlandais veulent une peine de 12 ans de prison contre le joueur de cricket accusé d’avoir mis à prix la figure de proue populiste Wilders

Les procureurs néerlandais ont requis mardi une peine de 12 ans de prison contre un ancien joueur de cricket pakistanais accusé d’incitation au meurtre du député anti-islam Geert Wilders.

Le suspect, identifié par Wilders comme étant Khalid Latif, est accusé d’avoir offert une prime d’environ 21 000 euros (23 000 dollars) à quiconque tuerait Wilders.

Latif ne s’est pas présenté dans la salle d’audience de haute sécurité près de l’aéroport Schiphol d’Amsterdam pour le procès. Il se trouverait au Pakistan.

LES PAYS-BAS ET LE DANEMARK DONNERONT DES F-16 LONGS PLAIDOYÉS À L’UKRAINE

Les procureurs n’ont pas nommé Latif, mais ont déclaré dans un communiqué qu’une vidéo mise en ligne en 2018 montrait un célèbre joueur de cricket pakistanais offrant de l’argent pour tuer Wilders. Le législateur vit sous protection 24 heures sur 24 depuis des années en raison des menaces de mort répétées suscitées par ses critiques acerbes de l’islam.

La menace est venue après que Wilders a annoncé qu’il organiserait un concours de caricatures du prophète Mahomet. De nombreux musulmans considèrent toute représentation de Mahomet comme blasphématoire. Finalement, le concours n’a pas eu lieu, mais le projet a suscité l’indignation dans le monde musulman.

« Le message vidéo était particulièrement toxique car il a été diffusé à une époque où il y avait beaucoup de haine et de colère à l’égard de Geert Wilders », a déclaré le ministère public de La Haye dans son communiqué écrit.

Le parquet a déclaré que tuer Wilders n’aurait pas seulement « causé une douleur insupportable à ses proches. Cela aurait également été une attaque contre l’État de droit lui-même ».

Wilders a déclaré devant le tribunal qu’une condamnation enverrait un « signal puissant à tous ceux qui émettent des menaces : nous ne l’accepterons pas ».

LES PAYS-BAS ÉLARGISSENT LES LOIS SUR L’EUTHANASIE POUR INCLURE LES ENFANTS EN TERMINELLE DÈS QUE 1 AN

Et dans des commentaires qu’il a adressés directement à Latif, il a ajouté : « Tant que je vivrai et respire, vous ne m’arrêterez pas. Votre appel à me tuer et à payer de l’argent pour cela est abject et ne me fera pas taire. »

Un mandat d’arrêt international a été émis contre Latif. Les procureurs néerlandais ont déclaré qu’ils tentaient de le contacter depuis 2018, d’abord en tant que témoin, puis pour répondre aux accusations. Ils ont toutefois indiqué n’avoir reçu aucune réponse de la part des autorités pakistanaises.

En 2017, Latif, 37 ans, a été banni pendant cinq ans de toute forme de cricket pour son rôle dans un scandale de matchs truqués au sein de la Super League pakistanaise.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’affaire de mardi intervient à un moment où certaines parties du monde musulman sont irritées par une série d’incendies de Coran en Suède. La police suédoise a autorisé les manifestations, invoquant la liberté d’expression, mais a déposé des accusations préliminaires de discours de haine contre un réfugié irakien qui a commis une série de profanations de ce type.