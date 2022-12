Les procureurs néerlandais ne feront pas appel de l’acquittement unique dans le procès MH17

Plus tôt ce mois-ci, un tribunal néerlandais a condamné trois autres hommes par contumace pour avoir fourni le missile sol-air russe qui a été utilisé pour faire tomber le vol 17, tuant tout le monde à bord du Boeing 777. Oleg Pulatov, un Russe qui était le seul suspect représenté par des avocats de la défense lors du procès, a été acquitté faute de preuves.

On pense que tous les hommes se trouvent en Russie, qui n’extrade pas ses propres ressortissants. Par l’intermédiaire de ses avocats, Pulatov a soutenu qu’il n’était pas impliqué dans la tragédie. Ancien officier du service de renseignement militaire russe, il était considéré comme le membre le moins gradé du groupe.

Les Russes Igor Girkin et Sergey Dubinskiy, et le séparatiste ukrainien Leonid Kharchenko ont été condamnés à perpétuité pour avoir coordonné le transport du système de missiles Buk d’une base militaire russe vers une région ukrainienne contrôlée par les séparatistes et son retour ultérieur après l’abattage de l’avion de ligne.