Le président Donald Trump quitte la pelouse sud de la Maison Blanche, le 12 décembre 2020, à Washington, DC. | Al Drago / Getty Images

Ce n’est pas une blague. L’ancien mot de passe Twitter de Trump était «maga2020!»

La première règle pour vous protéger sur Internet est de vous assurer que votre mot de passe n’est pas facilement devinable. Mais il semble que quelqu’un d’assez important n’ait pas suivi ce conseil: le président Donald Trump.

Les médias néerlandais ont rapporté qu’en octobre, un pirate était entré dans le compte Twitter de Trump en devinant son mot de passe. Et, je ne plaisante pas, le mot de passe était « maga2020! » – parce que c’était bien sûr.

Malgré l’insistance de la Maison Blanche et de Twitter sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve d’un piratage, les procureurs publics des Pays-Bas ont confirmé les détails d’une intrusion mercredi. Le hacker, 44 ans Victor Gevers, risquait une peine de prison pour avoir accès au tristement célèbre compte de médias sociaux du président. Mais les procureurs ont déclaré que Gevers avait agi de manière «éthique» en révélant immédiatement ce qu’il avait fait aux autorités néerlandaises.

«Nous pensons que le pirate informatique a effectivement pénétré le compte Twitter de Trump, mais qu’il a rempli les critères développés dans la jurisprudence pour devenir libre en tant que pirate informatique éthique», a déclaré mercredi le parquet néerlandais.

Gevers a déclaré qu’il recherchait des vulnérabilités dans des comptes de médias sociaux de haut niveau avant l’élection présidentielle américaine, au cas où ils seraient piratés par une personne malveillante. C’est une bonne chose, d’autant plus que Trump n’a apparemment pas activé l’authentification à deux facteurs sur son téléphone, ce qui aurait ajouté une étape de sécurité supplémentaire en plus d’un mot de passe. Heureusement, Gevers a trouvé un problème avant quelqu’un d’autre. «Le pirate a lui-même publié le login», a déclaré la police néerlandaise à propos des actions de Gevers il y a deux mois.

Pour cela et d’autres raisons, Gevers ne fera face à aucune accusation.

On ne peut qu’espérer que cela a conduit à rendre le compte de Trump plus sécurisé qu’il ne l’avait été, surtout après Twitter avait besoin de mots de passe plus robustes des principaux politiciens en septembre. Tant que personne n’essaye de se connecter en utilisant «StopTheSteal2020!»