Les procureurs ne porteront pas d’accusations pénales contre deux personnes au centre du scandale raciste de Los Angeles

LOS ANGELES– Le bureau du procureur de la ville de Los Angeles a déclaré mardi qu’il n’envisageait pas de porter plainte contre deux personnes qui ont fait l’objet d’une enquête pour l’enregistrement d’une conversation raciste qui a secoué l’hôtel de ville et poussé le président du conseil municipal à démissionner après la fuite de l’audio en 2022.

L’Associated Press ne nomme pas les deux personnes, un couple marié, car elles n’ont pas été inculpées. Tous deux travaillaient auparavant à la Fédération du travail du comté de Los Angeles et vivaient dans une maison que les enquêteurs ont retracée à des publications sur les réseaux sociaux soulignant le enregistrement controversé.

Le bureau du procureur de la ville, Hydee Feldstein Soto, a refusé de porter plainte contre le couple quelques mois seulement après que le bureau du procureur a annoncé qu’il ne porterait aucune accusation de crime contre eux.

« Après un examen attentif, il a été déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour répondre aux normes constitutionnelles de preuve », a écrit mardi le porte-parole Ivor Pine dans un courriel adressé à l’Associated Press. « Pour cette raison, notre bureau ne portera pas d’accusations criminelles. »

Le scandale a été déclenché par une fuite d’enregistrement de commentaires grossiers et racistes lors d’une réunion privée en 2021 au cours de laquelle quatre démocrates latino-américains ont comploté pour étendre leur pouvoir politique aux dépens des électeurs noirs lors d’un réalignement des limites des districts du conseil. L’enregistrement a été divulgué l’année suivante.

La présidente du Conseil Nury Martinez et le puissant leader syndical Ron Hererra a démissionné en disgrâce. Le mandat du conseiller Gil Cedillo a pris fin des semaines plus tard, mais le conseiller Kévin de Leon a résisté aux appels à son éviction – y compris de la Maison Blanche – et il s’est présenté à la réélection. Il fera face à un second tour en novembre.

La réunion a eu lieu au siège de la Fédération du travail du comté de Los Angeles, connue localement sous le nom de « LA Fed ». Le couple travaillait tous deux à la Fed de Los Angeles à l’époque.

Les enquêteurs ont déclaré que l’enregistrement avait été publié de manière anonyme sur Reddit en 2022 et qu’un compte Twitter avait amplifié la publication. Les deux comptes étaient associés à un compte de messagerie qui était associé à une adresse IP – une désignation numérique qui identifie son emplacement sur Internet – et lié au domicile du couple.

Les détectives ont recommandé d’accuser le couple de délit d’écoute clandestine et d’enregistrement audio illégal ou d’écoute électronique en relation avec l’enregistrement de cette conversation de 2021 ainsi qu’un autre appel téléphonique de 2022 entre Herrera et un porte-parole de la fédération, selon une feuille de travail d’évaluation des accusations publiée par le bureau du procureur. Le procureur a refusé de porter plainte plus tôt cette année et a renvoyé l’affaire au bureau du procureur de la ville.

En vertu de la loi californienne, toutes les parties doivent consentir à l’enregistrement d’une conversation privée ou d’un appel téléphonique, faute de quoi la personne qui a réalisé l’enregistrement s’expose à des sanctions pénales et civiles. Les lois de l’État sur les écoutes téléphoniques sont parmi les plus strictes du pays et permettent à la « partie lésée » – la personne enregistrée sans sa permission – de poursuivre en justice.

Cedillo et de León ont des poursuites distinctes en cours contre le couple.

La feuille de travail d’évaluation des accusations du procureur indique que les deux personnes avaient « des motifs similaires pour commettre l’infraction », mais elle ne détaille pas les motifs allégués. Les procureurs ont écrit que les preuves indiquent que l’une ou l’autre des personnes, ou les deux, a réalisé l’enregistrement.

« Cependant, on ne sait pas exactement comment les enregistrements illégaux ont eu lieu, ni l’appareil utilisé pour le faire, ni qui a téléchargé les enregistrements en ligne et créé les comptes anonymes sur Reddit, Twitter et Gmail », indique la feuille de travail.