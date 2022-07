Les procureurs mexicains saisissent un demi-million de comprimés de fentanyl

MEXICO (AP) —

Les procureurs mexicains ont annoncé vendredi avoir saisi un demi-million de comprimés de fentanyl lors d’un raid dans un entrepôt de la ville de Culiacan, dans le nord du pays.

La déclaration est intervenue un jour après que l’armée a annoncé une saisie “historique” de plus d’une demi-tonne de fentanyl dans un autre entrepôt à Culiacan, la capitale de l’État de Sinaloa, qui abrite le cartel du même nom.

Les énormes saisies ont eu lieu quelques jours seulement avant que le président Andrés Manuel López Obrador ne se rende à Washington pour rencontrer le président Joe Biden.

Lors du raid annoncé vendredi et effectué jeudi, les soldats ont également trouvé 83 kilogrammes de fentanyl en poudre et environ une tonne de méthamphétamine, en plus de balles de pilules.

Les cartels mexicains fabriquent l’opioïde synthétique à partir de précurseurs importés de Chine, puis pressent le médicament dans des pilules contrefaites conçues pour ressembler à Xanax, Adderall ou Oxycodone.

Jeudi, l’armée et la garde nationale mexicaines ont annoncé ce qu’elles ont appelé une saisie “historique” de plus d’une demi-tonne de fentanyl dans un autre entrepôt de Culiacan.

“Il s’agit de la plus importante saisie de l’histoire de cette drogue mortelle”, a déclaré le secrétaire adjoint à la Sécurité publique Ricardo Mejia, estimant que le fentanyl avait une valeur illicite d’environ 230 millions de dollars.

Les opioïdes synthétiques comme le fentanyl ont été à l’origine d’une augmentation importante des décès par surdose aux États-Unis ; aussi peu que deux milligrammes de fentanyl peuvent être mortels. Le médicament est 100 fois plus puissant que la morphine.

Les près de 1 200 livres (543 kilogrammes) trouvées dans l’entrepôt pourraient avoir produit des millions de pilules contrefaites dans lesquelles le fentanyl est généralement proposé. Le fentanyl est si mortel parce qu’il est pressé dans des pilules ressemblant à du Xanax, de l’Adderall ou de l’Oxycodone, ou mélangé à d’autres drogues.

Cela a entraîné des dizaines de milliers de décès par surdose aux États-Unis, car les gens ne se rendent souvent pas compte qu’ils prennent du fentanyl.

Cependant, la pureté de la quantité trouvée à l’entrepôt n’était pas claire; le fentanyl est souvent coupé avec d’autres substances avant d’être pressé en pilules. La quasi-totalité du fentanyl introduit en contrebande aux États-Unis provient du Mexique, où il est produit avec des précurseurs chimiques introduits en contrebande depuis la Chine.

