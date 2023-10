Les poursuites pénales contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, concernant ses relations avec l’ancien procureur général suisse Michael Lauber, ont été closes, ont annoncé jeudi les procureurs suisses, une décision saluée par Infantino comme une justification de “la nouvelle FIFA”.

Infantino a été élu en 2016 pour assainir la FIFA, l’instance dirigeante du football, après qu’elle ait été impliquée dans des scandales de corruption.

Cependant, les autorités suisses ont lancé une procédure contre Infantino lui-même en 2020 pour des soupçons de violation du secret, d’abus de pouvoir et de complicité liée aux réunions qu’il a eues avec Lauber.

En mettant fin à la procédure, les procureurs ont déclaré que leurs enquêtes avaient « infirmé » ces soupçons.

Gianni Infantino est président de la FIFA depuis son élection en février 2016. Gongora/NurPhoto via Getty Images

C’est une victoire pleine et claire pour moi, pour la nouvelle FIFA et pour la justice”, a déclaré Infantino. a déclaré dans un communiqué.

“En effet et sans surprise, l’enquête confirme pleinement et clairement que j’ai toujours agi de manière licite et correcte, en défendant toujours exclusivement les intérêts de la FIFA et du football.”

Les autorités suisses enquêtaient sur les contacts entre Infantino et Lauber, qui a démissionné de son poste de procureur général suisse après qu’un tribunal a conclu qu’il avait dissimulé une réunion avec le patron de la FIFA et menti aux superviseurs tandis que son bureau enquêtait sur la corruption au sein de l’instance de football.

Les procureurs ont déclaré que leur enquête n’avait révélé aucune preuve qu’Infantino avait “instrumentalisé” le Ministère public de la Confédération suisse “dans des actes ou omissions inhabituels, inexplicables, erronés ou même criminels”.

La FIFA a déclaré avoir pris note de la décision de clôturer les débats “avec une extrême satisfaction”.