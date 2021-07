Des séquences vidéo capturées par Sea Watch, une organisation allemande qui tire des réfugiés de la Méditerranée et les livrent en Europe, montrent un navire des garde-côtes libyens observant une embarcation plus petite transportant des migrants, prétendument près de Malte.

Le navire libyen se colle dangereusement près du bateau de migrants, croisant sa route à plusieurs reprises. À un moment donné de la vidéo, des coups de feu sont apparemment tirés. Alors que les plans sont audibles dans une version publiée par Sea Watch sur YouTube, ils sont difficiles à discerner dans une version différente sur le site Web du groupe.

La vidéo a été capturée à partir d’un avion de Sea Watch qui tournait au-dessus de nous, et l’équipage de l’avion a tenté de contacter le navire libyen pour l’avertir. Les Libyens n’ont apparemment pas tenu compte de l’avertissement, tournant vers le bateau de migrants et s’approchant à un moment donné de plusieurs mètres de celui-ci.

À la demande de Sea Watch, les procureurs d’Agrigente, en Sicile, ont ouvert une enquête sur l’incident la semaine dernière, a rapporté le journal italien Avvenire. L’équipe italienne se penchera sur la vidéo et interviewera les migrants eux-mêmes, qui se sont finalement échappés et ont atterri sur l’île italienne de Lampedusa.

Les garde-côtes libyens ont également promis leur propre enquête interne, mais l’affaire n’ira probablement pas plus loin. Avvenire a signalé qu’il n’y a pas d’accords juridiques entre les deux pays pour que les marins libyens soient jugés par les tribunaux italiens, et a déclaré que « il est peu probable que Tripoli livre les noms des officiers à bord du patrouilleur. » Malte, qui revendique les eaux internationales dans lesquelles l’incident a eu lieu, a pris le parti des Libyens, appelant à l’utilisation de coups de semonce « approprié. »

En 2017, l’Italie et la Libye ont signé un accord déclarant que l’interception des migrants traversant la Méditerranée relève de la responsabilité de la Libye. L’Italie a accepté de former et de fournir les garde-côtes libyens, et le navire vu dans la vidéo de Sea Watch est en fait un bateau italien donné à la nation nord-africaine pour le travail.

Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a été chassé du pouvoir en 2011 par une campagne de bombardements de l’OTAN et abattu par des rebelles antigouvernementaux. La Libye a été plongée dans la guerre civile et l’anarchie dans les années qui ont suivi le meurtre de Kadhafi, et est devenue un lieu de transit clé pour les trafiquants d’êtres humains faisant entrer clandestinement des migrants en Europe.

