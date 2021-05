La victime, Saeed Mousa, a été agressée par une foule dans la ville de Bat Yam le 12 mai alors qu’un échange de frappes entre les Forces de défense israéliennes (FDI) et le groupe armé Hamas basé à Gaza a provoqué une vague de violents affrontements judéo-palestiniens. à l’intérieur d’Israël.

Mousa a été traîné hors de sa voiture et violemment battu avec des mâts et même un scooter électrique lors d’une attaque choquante diffusée en direct à la télévision. L’Israélo-arabe a été transporté à l’hôpital dans un état grave, mais il se serait amélioré.

אומייגאד. לינץ בשידור חי בכאן. בת ים. pic.twitter.com/zjl3UTWuAF – Khen Elazar 🟣 (@KhenElazar) 12 mai 2021

Lundi, le bureau du procureur du district de Tel Aviv a inculpé Netanel Binyamin, 25 ans, Lahav Ohanina, 18 ans, et un mineur de 16 ans, dont le nom n’a pas pu être divulgué pour des raisons juridiques, pour l’attaque contre Mousa. Dans sa déclaration, les procureurs ont qualifié l’incident de « tentative de lynchage ».

Les trois ont été inculpés pour la tentative de meurtre de Mousa et font face à d’autres chefs d’accusation allant de l’agression intentionnelle aggravée au trouble public et à l’incitation au terrorisme. Ils ont agi pour des motifs nationalistes et racistes, ont déclaré les procureurs.

Les suspects auraient également participé à une attaque contre un restaurant appartenant à des Arabes, tout en criant «Mort aux Arabes», ce même jour.

Selon les procureurs, le trio était des membres actifs d’un groupe sur WhatsApp, qui exhortait les Juifs à venir sur la promenade de Bat Yam afin de cibler les Arabes israéliens.

Le radiodiffuseur public israélien Kan aurait filmé Ohanina en disant que lui et les autres étaient descendus dans la rue le 12 mai. «Se battre avec les Arabes», déclarant «Nous les battrons; si nécessaire, nous les tuerons.

Dimanche, le ministère israélien de la Justice a annoncé qu’il avait jusqu’à présent déposé 140 actes d’accusation contre environ 230 personnes en relation avec les affrontements et les émeutes du début du mois. Le ministère n’a pas révélé la nationalité des suspects, mais le journal du Jerusalem Post a rapporté que seulement une vingtaine d’entre eux étaient juifs tandis que la majorité étaient arabes.

