Les détectives de la police enquêtant sur Russell Brand concernant des allégations historiques de crimes sexuels ont demandé aux procureurs d’envisager de porter des accusations criminelles contre la personnalité médiatique, selon Bbc.

La décision des forces de l’ordre découle d’un Rapport d’enquête de septembre 2023 par Le Sunday Times, Le Times et Channel 4 Dispatches, qui comprend le témoignage de quatre femmes qui ont accusé le Oublier Sarah Marshall acteur d’agression sexuelle, de viol et de violence psychologique sur une période de sept ans au sommet de sa renommée en 2006-2013. L’une des femmes, dont aucune ne se connaît et dont la majorité a parlé sous couvert d’anonymat, avait 16 ans au moment des faits. Bien que Brand ait nié ces allégations, les femmes ont déclaré qu’elles se sentaient obligées de s’exprimer étant donné la nouvelle plateforme de l’ancien présentateur en tant que partenaire. influenceur évangélique de droitequi est vend actuellement une « amulette magique » de 240 $ qui éloigne le Wi-Fi et d’autres « énergies maléfiques ».

Depuis, la police a interrogé Brand à trois reprises. La police métropolitaine a déclaré dans une déclaration à la BBC qu’elle avait reçu de nombreux rapports d’infractions sexuelles émanant de femmes à la suite de l’exposé initial. « Un homme d’une quarantaine d’années a été interrogé par des agents sous caution à trois reprises », a indiqué le groupe.

« Un dossier de preuves a maintenant été transmis au Crown Prosecution Service pour examen », a ajouté la force. Entre-temps, le CPS a confirmé avoir reçu le dossier, ouvrant ainsi la voie à l’examen des accusations.

Tout au long de la période au cours de laquelle les crimes auraient eu lieu, Brand travaillait comme présentateur pour BBC Radio 2 et Channel 4. De plus, il est un comédien nominé aux BAFTA et a joué dans des films comme Arthur, Rocher des Âges, amène-le au grec et Un moi méprisable. Plus récemment, il est apparu dans Mort sur le Nil, Les Minions : L’Ascension de Gru et Catherine a appelé Birdy.

Un certain nombre de médias, notamment Bbc, Canal 4 et société de production Banijay Royaume-Uni – se sont excusés ou ont traité de manière inappropriée les plaintes déposées contre Brand tout au long de ses différents postes au sein des entreprises.

Plus tôt cette année, Brand dit Tucker Carlson dans une interview, il a déclaré avoir trouvé les accusations de « ce que je considère comme les crimes les plus épouvantables… très blessants ».

Le surintendant-détective Andy Furphy, dont l’équipe supervise l’enquête, a déclaré : « Nous disposons d’une équipe d’agents dévoués qui fournissent un soutien spécialisé aux femmes qui se sont manifestées. » Il a ajouté que l’organisation « s’engage à enquêter sur les infractions sexuelles, quelle que soit la date à laquelle elles auraient eu lieu ».

À la suite de ces allégations, la BBC et Channel 4 ont supprimé de leurs sites les contenus mettant en vedette Brand, tandis que YouTube l’a suspendu de l’autorisation de gagner de l’argent grâce aux vidéos publiées sur sa chaîne.