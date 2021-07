Les procureurs hongrois lancent une enquête sur le scandale Pegasus alors que le gouvernement d’Orban est impliqué dans les allégations de surveillance de l’ONS

Jeudi, le bureau du procureur hongrois a déclaré dans un communiqué qu’une enquête avait été ordonnée sur des allégations concernant l’utilisation du logiciel d’espionnage Pegasus de la société israélienne NSO. Le communiqué précise que le but de l’enquête est de déterminer si une infraction pénale a été commise.

Ce week-end, le Guardian a rapporté que l’administration d’Orban faisait partie des gouvernements qui ont acheté le logiciel de piratage Pegasus à la société israélienne NSO. Le journal a affirmé que le gouvernement hongrois avait utilisé le logiciel pour espionner les médias du pays, citant une analyse médico-légale de plusieurs appareils mobiles.

L’enquête, dirigée par l’organisation journalistique française à but non lucratif Forbidden Stories avec Amnesty International et partagée avec 17 organisations de médias, a affirmé que le malware Pegasus avait été détecté sur des appareils appartenant à 10 avocats, un homme politique de l’opposition et au moins cinq journalistes en Hongrie. Le malware permet à l’opérateur d’extraire des messages, des photos et des e-mails une fois que l’appareil cible a été infecté.

Le Guardian a déclaré que l’un des journalistes compromis était le journaliste hongrois Szabolcs Panyi, dont l’appareil aurait été piraté à plusieurs reprises sur une période de sept mois en 2019, souvent après avoir fait des demandes de commentaires aux représentants de l’État hongrois.

Les rapports du partenaire médiatique sur Pegasus ont également mis en évidence 10 autres pays où le logiciel a été potentiellement utilisé à des fins illicites, notamment l’Azerbaïdjan, Bahreïn, la Hongrie, l’Inde, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Jusqu’à 50 000 personnes auraient été ciblées par ceux qui ont acheté le malware.

Mercredi, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré qu’il y aurait une enquête sur le « honteux » accusation selon laquelle l’administration précédente d’Enrique Peña Nieto l’aurait espionné ainsi que ses associés.

Le développeur, NSO, a affirmé que sa technologie n’est utilisée que pour le renseignement antiterroriste et la prévention du crime, appelant les médias à rapporter sur Pegasus « plein d’hypothèses erronées et de théories non corroborées ».

