Quelque 62 habitants de la maison de la ville de La Canée sont décédés en 2020, et six autres décès en 2021. La cause de tous les décès aurait été enregistrée comme « crise cardiaque. »

Jeudi, le corps d’une femme âgée a été exhumé et enlevé sur ordre des procureurs afin que la cause de son décès puisse être déterminée par des experts médicaux.

L’enquête intervient après qu’une femme a intenté une action en justice contre le domicile à la suite du décès de son père.

L’enquête préliminaire examinera les crimes potentiels, y compris la formation et l’adhésion à une organisation criminelle, les lésions corporelles et l’homicide involontaire coupable par tromperie.

Certaines des allégations portées contre la maison incluent des allégations selon lesquelles des résidents ont été victimes de violence, souffraient de malnutrition et que des lits de contention ont été utilisés sur eux, selon le site d’information local Cretalive.

Un avocat de la maison de retraite, Ioannis Sfakiotakis, a déclaré vendredi dans un message sur Facebook que l’établissement n’avait pas enfreint la loi et que l’enquête progressait apparemment. « sans pour autant » des preuves invoquées.

Il a également déclaré qu’un raid surprise à l’aube sur la maison le mois dernier impliquant des procureurs, des policiers et des experts scientifiques n’avait donné lieu à aucune accusation criminelle ni à des arrestations.

« Aucune accusation criminelle n’a été déposée, aucun rapport de police n’a été publié, aucune conclusion d’abus n’a été trouvée lors de l’exhumation d’un ancien détenu de la maison de soins infirmiers hier », A écrit Sfakiotakis.

