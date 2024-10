Les procureurs généraux républicains cherchent à bloquer la règle prévoyant une assurance maladie pour les bénéficiaires de la DACA

Le procureur général du Dakota du Nord, Drew Wrigley, à gauche, prend la parole lors d’une conférence de presse à la suite d’une audience dans le cadre d’un procès contre une règle fédérale autorisant les participants à la DACA à accéder à une assurance maladie subventionnée en vertu de la Loi sur les soins abordables. Avec Wrigley se trouvent le procureur général du Kansas, Kris Kobach, au centre, et le procureur général du Dakota du Sud, Marty Jackley. (Photo de Mary Steurer/Moniteur du Dakota du Nord)

Trois procureurs généraux républicains ont fait valoir mardi devant un tribunal fédéral du Dakota du Nord qu’une règle fédérale autorisant certains immigrants sans papiers à bénéficier d’une assurance maladie subventionnée devrait être interrompue – ou à tout le moins, retardée.

Les procureurs généraux du Kansas, du Dakota du Nord et du Dakota du Sud ont dirigé l’audience au nom de 19 États contestant la règle, qui permettrait aux immigrants sans papiers protégés par le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants d’accéder aux plans de soins de santé en vertu de la loi sur les soins abordables.

Le programme d’immigration, également connu sous le nom de DACA, retarde temporairement l’expulsion des personnes qui ont immigré aux États-Unis sans papiers lorsqu’elles étaient enfants.

Les prestations de santé au titre de l’Affordable Care Act sont limitées aux citoyens américains, aux ressortissants ou aux immigrants « légalement présents » dans le pays.

Auparavant, les bénéficiaires du DACA n’étaient pas explicitement définis comme répondant à cette définition dans les règlements administratifs mettant en œuvre la loi.

L’agence fédérale a adopté cette année une règle qui précise, entre autres choses, que les immigrants « légalement présents » incluent les participants au DACA. La règle étend également la définition pour inclure les immigrants sans papiers possédant certains documents d’autorisation de travail.

En août, un un groupe de gouvernements d’État, dont l’Iowa, a porté plainte sur la règle, arguant que le ministère de la Santé et des Services sociaux n’a aucune base légale pour modifier la définition et que la nouvelle règle obligera les États à dépenser plus d’argent pour les immigrants sans papiers et leurs familles.

Les États affirment que l’octroi de cette prestation incite les bénéficiaires du DACA à rester aux États-Unis plus longtemps qu’ils ne l’auraient fait autrement, « et amène ainsi les États demandeurs à dépenser davantage en matière d’éducation, de soins de santé, d’application de la loi, d’assistance publique et d’autres ressources limitées », selon leur plainte.

Les États-Unis disposent déjà d’une loi définissant quels immigrants sans papiers peuvent prétendre à des prestations fédérales limitées, et les bénéficiaires du DACA n’en font pas partie, indique la plainte.

Le groupe d’États a demandé au juge du tribunal de district américain Daniel Traynor soit de suspendre l’application de la règle, soit de repousser sa date d’entrée en vigueur. Ils veulent que Traynor agisse avant le 1er novembre, date à laquelle commencera l’inscription ouverte à l’Affordable Care Act.

Le procureur général du Kansas, Kris Kobach, a déclaré lors de l’audience que cette règle était une tentative du gouvernement fédéral de redéfinir la politique nationale d’immigration « par le biais d’un décret réglementaire ».

Si la règle est laissée en place, environ 200 000 personnes deviendraient éligibles à une assurance maladie subventionnée par le gouvernement fédéral grâce à la loi sur les soins abordables, affirment les plaignants dans leurs dossiers judiciaires.

Trois bénéficiaires du DACA et CASA Inc., un groupe de défense de l’immigration, ont déposé une demande d’intervention dans l’affaire et soutiennent également que le procès devrait être transféré devant le tribunal fédéral du district de Columbia. Traynor n’a pas statué sur ces motions.

« Les bénéficiaires du DACA contribuent à leurs communautés », a déclaré Matthew Rozen, un avocat représentant le groupe, dans une déclaration au North Dakota Monitor. « Ils paient des impôts, servent dans l’armée, fondent une famille, vont à l’école et prospèrent sur leur lieu de travail. »

Selon les données du Service américain de citoyenneté et d’immigrationil y avait environ 130 bénéficiaires de DACA dans le Dakota du Nord au 30 juin 2024.

Christopher Eiswerth, un avocat représentant le gouvernement américain dans le procès, a fait valoir lors de l’audience que le Congrès avait effectivement l’intention que les bénéficiaires du DACA soient éligibles à l’assurance Affordable Care Act.

L’agence a publié cette règle parce qu’elle « a déterminé qu’elle devait traiter de la même manière tous les bénéficiaires d’une action différée », a déclaré Eiswerth.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a également déclaré que le changement de règle « s’aligne sur les objectifs » de l’Affordable Care Act, car il réduirait le nombre de personnes non assurées aux États-Unis.

Les États plaignants n’ont pas fourni suffisamment de preuves démontrant que la règle augmenterait réellement les coûts pour eux, a soutenu Eiswerth.

Traynor a noté que le langage de la règle reconnaît que le changement imposerait un fardeau financier à certains États.

Certains États – dont une partie participant au procès – gèrent leurs propres marchés d’assurance en vertu de la Loi sur les soins abordables, au lieu d’utiliser la plateforme fédérale. Le Dakota du Nord n’en fait pas partie.

Traynor a déclaré que l’affaire pourrait être mieux adaptée à un tribunal de district dans un État doté de son propre marché de l’assurance. Il a déclaré que ces États sont plus susceptibles de subir un préjudice direct en vertu de la règle, puisque leurs contribuables pourraient devoir subventionner les soins de santé des bénéficiaires du DACA.

Traynor a déclaré que si les plaignants voulaient que l’affaire reste devant son tribunal, il aurait besoin de plus de données démontrant que le gouvernement du Dakota du Nord serait financièrement impacté par la règle.

Le procureur général du Dakota du Nord, Drew Wrigley, a déclaré que son bureau préparerait des données sur la façon dont la règle serait corrélée à l’augmentation des dépenses publiques du gouvernement de l’État du Dakota du Nord dans des domaines tels que les coûts de l’éducation et de la sécurité publique.

Kobach a déclaré qu’il serait plus facile d’analyser les données si le gouvernement américain fournissait aux plaignants les noms des bénéficiaires du DACA. Eiswerth a répondu que les informations sont protégées contre toute divulgation.

Les 19 États qui portent plainte sont le Kansas, le Dakota du Nord, l’Alabama, l’Arkansas, la Floride, l’Idaho, l’Indiana, l’Iowa, le Kentucky, le Missouri, le Montana, le Nebraska, le New Hampshire, l’Ohio, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, le Tennessee, le Texas et la Virginie.

Le Kansas mène la cause. Kobach, après l’audience de mardi, a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles le procès avait été intenté dans le Dakota du Nord était que ses tribunaux fédéraux étaient moins en retard que les autres districts.

Traynor a déclaré qu’il prendrait l’affaire en délibéré.

L’année dernière, un juge fédéral du Texas a invalidé le DACA, estimant que le département américain de la Sécurité intérieure avait outrepassé son autorité en créant le programme. En vertu de l’ordonnance de ce juge, les personnes ayant obtenu le statut DACA avant le 16 juillet 2021 peuvent rester dans le programme, bien qu’aucune nouvelle personne ne puisse en faire la demande. La décision du tribunal est toujours en appel

Cette histoire a été initialement publiée par Moniteur du Dakota du Nordqui fait partie de States Newsroom, un réseau d’information à but non lucratif soutenu par des subventions et une coalition de donateurs en tant qu’organisme de bienfaisance public 501c(3). North Dakota Monitor maintient son indépendance éditoriale. Contactez la rédactrice Amy Dalrymple pour toute question : [email protected]. Suivez le Moniteur du Dakota du Nord sur Facebook et X.