Les procureurs généraux du GOP mettent en garde CVS et Walgreens contre l’envoi postal de pilules abortives dans leurs États

Les procureurs généraux républicains de 20 États mis en garde SVC et Walgreens cette semaine contre l’envoi de pilules abortives dans leurs juridictions, indiquant qu’ils intenteraient une action en justice.

“Nous soulignons qu’il est de notre responsabilité en tant que procureurs généraux des États de faire respecter la loi et de protéger la santé, la sécurité et le bien-être des femmes et des enfants à naître dans nos États”, ont déclaré les procureurs généraux. averti par lettres aux deux plus grandes chaînes de pharmacies du pays mercredi.

“Une partie de cette responsabilité consiste à s’assurer que les entreprises comme la vôtre sont pleinement informées de la loi afin que nos citoyens ne soient pas blessés”, ont averti les procureurs généraux.

La Food and Drug Administration a approuvé la mifépristone il y a plus de 20 ans comme un moyen sûr et efficace d’interrompre une grossesse précoce. La FDA affirme que des preuves scientifiques et réelles démontrent que la pilule est plus sûre que l’avortement chirurgical et l’accouchement.

Les pharmacies ont déclaré le mois dernier qu’elles demandaient à être certifiées par la FDA pour distribuer la pilule sur ordonnance dans les États où il est légal de le faire.

La décision de CVS et Walgreens intervient après que la FDA a récemment modifié ses règles pour permettre aux pharmacies de détail de distribuer la pilule pour la première fois tant que la prescription provient d’un fournisseur de soins de santé certifié.

CNBC a contacté les entreprises pour obtenir des commentaires sur les lettres.