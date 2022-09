Les procureurs généraux du GOP demandent aux sociétés de cartes de crédit d’abandonner le code du magasin d’armes à feu

Des armes à feu sont vues au Bobâs Little Sport Gun Shop dans la ville de Glassboro, New Jersey, États-Unis, le 26 mai 2022.

Deux douzaines de procureurs généraux républicains exhortent Visa, MasterCard et American Express à abandonner leur projet d’adopter un nouveau code de catégorie de commerçant pour les détaillants d’armes à feu, affirmant que cette décision porterait atteinte à la vie privée des consommateurs.

Dans un lettre envoyé aux entreprises mardi, les procureurs généraux avertissent les sociétés de cartes de crédit qu’elles pourraient faire l’objet de poursuites judiciaires si elles vont de l’avant avec le code adopté par l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

“La catégorisation du droit d’acheter des armes à feu, protégé par la Constitution, vise injustement les commerçants et les consommateurs respectueux des lois”, indique la lettre, dirigée par le procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti, et le procureur général du Montana, Austin Knudsen.

“Soyez avisés que nous mobiliserons toute l’étendue de notre autorité légale pour protéger nos citoyens et consommateurs contre les tentatives illégales de porter atteinte à leurs droits constitutionnels”, indique la lettre, qui a d’abord été rapporté par le Wall Street Journal.

Visa, MasterCard et American Express n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Samedi, les républicains du Sénat ont envoyé une lettre semblable aux trois sociétés de cartes de crédit. La lettre indique que les entreprises “se plient à la pression internationale et militante” et que les codes sont “la première étape vers un contrôle détourné des armes à feu sur les Américains respectueux des lois”.

Les lettres arrivent après que les sociétés de cartes de crédit ont annoncé leur intention de commencer à appliquer le nouveau code de vente aux transactions effectuées dans les magasins d’armes. Les défenseurs de la loi sur les armes à feu ont déclaré qu’un tel code est une première étape essentielle pour donner aux banques et aux sociétés de cartes de crédit les outils dont elles ont besoin pour reconnaître les tendances d’achat d’armes à feu dangereuses – comme un extrémiste domestique constituant un arsenal – et les signaler aux forces de l’ordre.

Un code de catégorie de commerçant indique les types de services ou de biens vendus aux consommateurs. Auparavant, les ventes des magasins d’armes étaient classées dans la catégorie “marchandises générales”.

Visa, MasterCard et American Express ont précédemment déclaré que les nouveaux codes n’empêcheront pas le commerce légal.

“Un principe fondamental pour Visa est de protéger tout le commerce légal sur notre réseau et dans le monde et de respecter la vie privée des titulaires de carte qui choisissent d’utiliser Visa”, a déclaré Visa dans un communiqué la semaine dernière. “Cela a toujours été notre engagement, et cela ne changera pas avec la décision de l’ISO.”