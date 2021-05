Les procureurs généraux demandent à Facebook d’abandonner les plans Instagram pour les enfants

Le co-fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, témoigne devant le comité des services financiers de la Chambre dans l’immeuble de bureaux Rayburn House sur Capitol Hill, le 23 octobre 2019 à Washington, DC. Zuckerberg a témoigné sur la crypto-monnaie proposée par Facebook, Libra, sur la manière dont son entreprise traitera les informations fausses et trompeuses des dirigeants politiques pendant la campagne 2020 et sur la manière dont elle gère les données et la confidentialité de ses utilisateurs.

Les procureurs généraux de 44 États et territoires ont exhorté Facebook à abandonner son projet de créer un service Instagram pour les enfants de moins de 13 ans, invoquant les effets néfastes sur la santé des médias sociaux sur les enfants et le passé prétendument tacheté de Facebook en matière de protection des enfants sur sa plate-forme.

Lundi lettre fait suite aux questions posées par les législateurs fédéraux qui ont également exprimé leur inquiétude quant à l’impact des médias sociaux sur les enfants. Le sujet était un thème majeur qui a émergé des législateurs lors d’une audition à la Chambre en mars avec le PDG de Facebook Mark Zuckerberg, le PDG de Google Sundar Pichai et le PDG de Twitter Jack Dorsey. Le personnel républicain de ce comité a souligné plus tard la protection en ligne des enfants comme le principal principe que les législateurs devraient considérer dans leur législation.

Actualités BuzzFeed a rapporté en mars que Facebook avait envisagé de créer un service Instagram pour les enfants, sur la base de documents internes obtenus.

La protection des enfants contre les préjudices en ligne semble être l’un des rares facteurs de motivation sur lesquels les démocrates et les républicains peuvent s’entendre, ce qui met une pression supplémentaire sur toute entreprise créant un service en ligne pour les enfants.

Dans la lettre de lundi à Zuckerberg, le groupe bipartite des AG a cité des rapports de presse et des résultats de recherche selon lesquels les médias sociaux et Instagram, en particulier, avaient un effet négatif sur le bien-être mental des enfants, y compris une baisse de l’estime de soi et des idées suicidaires.

Les procureurs généraux ont également déclaré que les jeunes enfants « ne sont pas équipés pour faire face à l’éventail des défis liés à la création d’un compte Instagram ». Ces défis incluent la confidentialité en ligne, la permanence des publications sur Internet et la navigation dans ce qui est approprié pour afficher et partager. Ils ont noté que Facebook et Instagram avaient signalé 20 millions d’images d’abus sexuels sur des enfants en 2020.

Les responsables ont également fondé leur scepticisme sur l’histoire de Facebook avec des produits destinés aux enfants, affirmant qu’il « a un bilan de ne pas protéger la sécurité et la vie privée des enfants sur sa plate-forme, malgré les affirmations selon lesquelles ses produits ont des contrôles de confidentialité stricts ». Citant des reportages de 2019, les AG ont déclaré que l’application Messenger Kids de Facebook pour les enfants de six à 12 ans « contenait un défaut de conception important qui permettait aux enfants de contourner les restrictions sur les interactions en ligne et de rejoindre des discussions de groupe avec des inconnus qui n’avaient pas été préalablement approuvées par le les parents des enfants. » Ils ont également fait référence à une «erreur» récemment signalée dans l’algorithme d’Instagram qui proposait du contenu lié à l’alimentation aux utilisateurs souffrant de troubles de l’alimentation.

« Il semble que Facebook ne répond pas à un besoin, mais en crée un, car cette plate-forme s’adresse principalement aux enfants qui autrement n’auraient pas ou n’auraient pas de compte Instagram », ont écrit les AG. « En bref, une plate-forme Instagram pour les jeunes enfants est nuisible pour une myriade de raisons. Les procureurs généraux exhortent Facebook à abandonner son projet de lancer cette nouvelle plate-forme. »

Dans un communiqué, un porte-parole de Facebook a déclaré que la société «venait juste de commencer à explorer une version d’Instagram pour les enfants» et s’est engagée à ne pas diffuser de publicités «dans aucune expérience Instagram que nous développons pour les personnes de moins de 13 ans».

<< Nous convenons que toute expérience que nous développons doit donner la priorité à leur sécurité et à leur vie privée, et nous consulterons des experts en développement de l'enfant, en sécurité des enfants et en santé mentale, et des défenseurs de la vie privée pour l'informer. Nous sommes également impatients de travailler avec les législateurs et les régulateurs, y compris les procureurs généraux de la nation ", a déclaré le porte-parole.

Facebook n’est pas la seule plateforme de médias sociaux à créer des services pour les enfants. YouTube, propriété de Google, propose un service pour enfants, par exemple, bien qu’avec n’importe quel service Internet, il existe généralement des moyens pour les enfants de mentir sur leur âge pour accéder au site principal. En 2019, YouTube a conclu un règlement de 170 millions de dollars avec la Federal Trade Commission et New York AG pour avoir prétendu avoir gagné illégalement de l’argent en collectant les informations personnelles d’enfants sans le consentement des parents, en violation de la loi COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act).

À la suite du règlement, YouTube a déclaré dans un article de blog cela limitera la collecte de données sur les vidéos destinées aux enfants, quel que soit l’âge de l’utilisateur qui les regarde réellement. Il a également déclaré qu’il cesserait de diffuser des publicités personnalisées sur le contenu axé sur les enfants et désactiverait les commentaires et les notifications à leur sujet.

