Les procureurs français réclament 6 mois de prison pour l’ex-président Sarkozy dans le cadre d’un procès pour financement de campagne

La demande a été faite par les procureurs au juge chargé de superviser l’affaire jeudi lors du procès en cours sur les allégations selon lesquelles Sarkozy aurait dépensé presque le double de la limite légale de 27,5 millions de dollars pour l’élection présidentielle de 2012. Il a finalement perdu cette élection à François Hollande.

Les autorités affirment que l’équipe de campagne de Sarkozy a déboursé au moins 43,61 millions d’euros (52 millions de dollars), organisant des rassemblements extravagants et coûteux, et a cherché à dissimuler la véritable ampleur de ses dépenses. Avant l’action des procureurs de jeudi, Sarkozy risquait jusqu’à un an de prison et une amende de 3 750 € (4 471,39 $) s’il était reconnu coupable.

Le procès a débuté le mois dernier, Sarkozy comparaissant devant le tribunal de Paris pour la première fois mardi. L’ancien président de 66 ans a fermement nié toute allégation d’acte répréhensible. « Est-ce que j’avais l’intention de cuisiner les livres, de faire de fausses factures, n’ai-je pas été assez prudent, ai-je été négligent ? La réponse est non, » Sarkozy a déclaré avant son procès.

Le directeur de campagne adjoint du politicien en 2012, Jérôme Lavrilleux, a précédemment admis avoir supervisé les efforts visant à dissimuler des fonds, mais a affirmé qu’il avait agi de son propre chef plutôt que sur les ordres de l’ancien président.

Plus tôt cette année, Sarkozy a été condamné à trois ans de prison, dont deux ans avec sursis dans un procès séparé pour tentative de corruption d’un magistrat. Compte tenu de la durée de sa peine de prison, le juge a décidé que Sarkozy peut purger sa peine en résidence surveillée, tant qu’il porte une étiquette électronique.

