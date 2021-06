Les procureurs français abandonnent l’enquête sur les abus contre un politologue au centre d’un scandale d’inceste

Dans un communiqué publié lundi, Rémy Heitz, le procureur de Paris, a annoncé l’abandon de l’enquête « en raison de la prescription de l’action publique ».

Duhamel, ancien président de l’Institut d’études politiques de Paris, a été accusé dans un livre publié par sa belle-fille Camille Kouchner, qui a affirmé que les abus avaient eu lieu contre son frère jumeau alors qu’ils étaient adolescents dans les années 1980.

Le beau-fils de l’universitaire a cherché à porter plainte contre lui en janvier, la police ayant ouvert une enquête sur les plaintes pour viol et agression sexuelle.

Avant une modification de la loi en 2018, les personnes victimes d’abus sexuels en France devaient déposer une plainte auprès de la police dans les 20 ans suivant leur 18e anniversaire. La législation adoptée il y a trois ans par le parlement du pays a porté le délai de prescription à 30 ans.

Selon les médias français, Duhamel aurait avoué lors d’un entretien avec la police en avril, bien qu’il n’ait pas répondu publiquement à l’accusation portée contre lui.

Le terme « inceste » est utilisé en France pour désigner l’abus sexuel de proches, même si la personne concernée n’est pas un parent direct par le sang. Les plaintes contre Duhamel ont déclenché une conversation nationale sur le traitement des mineurs en France et forcé le gouvernement du président Emmanuel Macron à introduire des protections juridiques plus strictes pour les enfants. En avril, la législature française a fixé l’âge du consentement à 15 ans et a classé les relations sexuelles avec des enfants plus jeunes comme viol, avec une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison en cas de condamnation.

