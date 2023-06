Les procureurs font pression pour retarder le procès de Trump

Les avocats de la poursuite pour documents classifiés ont besoin de temps pour obtenir des habilitations de sécurité, a déclaré le ministère de la Justice

Le procureur spécial américain chargé de l’affaire pénale contre l’ancien président Donald Trump a demandé un report de quatre mois pour le procès, affirmant que le gouvernement et la défense avaient besoin de plus de temps pour se préparer.

Dans un dépôt au tribunal soumis vendredi, l’avocat spécial américain Jack Smith a demandé à un juge fédéral de repousser le procès au 11 décembre, affirmant que la date d’août initialement fixée par le tribunal serait « refuser à l’avocat de l’accusé ou à l’avocat du gouvernement le temps raisonnable nécessaire à une préparation efficace.

« L’affaire implique des informations classifiées et nécessitera que l’avocat de la défense obtienne les habilitations de sécurité requises », le dépôt a déclaré, ajoutant que les règles en vertu de la loi sur les procédures d’informations classifiées seraient « injecter du temps supplémentaire dans la préparation du procès. »

De plus, même après que l’équipe de défense de Trump ait reçu les autorisations appropriées, Smith a déclaré que la production de preuves classifiées serait toujours un processus long, bien qu’il ait affirmé que le gouvernement avait « rapidement » fourni d’autres éléments à la défense.

Smith a également déposé une liste scellée de témoins avec lesquels il pense que Trump et son co-accusé, l’ancien valet présidentiel Walt Nauta, devraient être interdits de parler de l’affaire. Le juge avait précédemment convenu avec les procureurs que les preuves classifiées devaient être tenues secrètes tout au long du procès.

L’avocat spécial a déclaré que les avocats de Trump ne s’opposaient pas à la modification de la date initiale du procès du 14 août, mais a ajouté qu’il s’attend à ce que la défense conteste le calendrier proposé par l’accusation, qui fixerait la date limite du 5 septembre pour les demandes de découverte. L’ancien président n’a pas encore donné son avis sur le dernier dossier de Smith.

Trump a été inculpé plus tôt ce mois-ci de 37 chefs d’accusation liés à la mauvaise gestion présumée d’informations classifiées de sécurité nationale, ainsi qu’à l’entrave à la justice pour ne pas avoir rendu des documents conservés après avoir quitté ses fonctions en 2021. Les accusations criminelles sont intervenues après que des agents fédéraux ont récupéré plus de 300 documents classifiés de la possession de Trump, certains d’entre eux lors d’un raid du FBI sur son domaine de Mar-a-Lago l’été dernier.

Le 45e président a plaidé non coupable de toutes les accusations lors de sa mise en accusation à Miami le 13 juin et a continué de nier tout acte répréhensible, qualifiant à plusieurs reprises l’affaire de « canular » et politiquement motivé « chasse aux sorcières. »

