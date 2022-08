Les procureurs font face à la méfiance dans la deuxième tentative de prouver un complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan

GRAND RAPIDS, Michigan – Quatre mois après que l’un des procès pour terrorisme domestique les plus surveillés de l’histoire récente s’est terminé avec zéro condamnation, les procureurs fédéraux tentent à nouveau de convaincre les jurés du Michigan qu’il y avait un complot en 2020 pour kidnapper la gouverneure Gretchen Whitmer, ensemble des explosifs et fomenter une guerre civile.

Mais pour prouver leur cas contre les deux accusés, Barry Croft et Adam Fox, les procureurs devront persuader les jurés de faire confiance à une enquête tentaculaire du FBI qui a intégré plusieurs agents fédéraux dans le groupe, y compris un informateur qui a été nommé commandant en second d’un milice et un agent infiltré qui ont proposé de fournir des explosifs.

Construire cette confiance était déjà difficile, comme les jurés l’ont montré en avril lorsqu’ils ont acquitté deux hommes et n’ont pas réussi à rendre des verdicts pour M. Croft et M. Fox. Mais cela peut être plus difficile à une époque de tension politique encore plus élevée, avec Mme Whitmer, une démocrate, faisant campagne pour sa réélection et des agents du FBI fouillant la maison de l’ancien président Donald J. Trump en Floride cette semaine, une décision que de nombreux républicains ont décriée. comme une militarisation du ministère de la Justice.