Un vétéran de l’armée britannique a été inculpé par les autorités de Bournemouth, en Angleterre, pour avoir prié en silence dans une « zone tampon » à l’extérieur d’une clinique d’avortement.

Rempli de remords d’avoir payé l’avortement d’une ex-petite amie, Adam Smith-Connor a déclaré qu’il priait pour le fils à naître qu’il a perdu et pour ceux qui envisagent d’avorter, le faisant occasionnellement en dehors des cliniques. Il a dit que sa prière silencieuse ne se distingue pas de quelqu’un qui regarde son téléphone portable ou attend un taxi.

Cependant, en raison des lois sur les «zones tampons», les autorités locales ont émis à Smith-Connor un avis de sanction précisant qu’il avait été trouvé «en train de prier pour son fils décédé». Les accusations criminelles entraînent de lourdes amendes.

« Il est incompréhensible que dans une société apparemment libre, je sois accusé au pénal sur la base de ce que j’ai exprimé en silence, dans l’intimité de mon esprit », a déclaré Smith-Connor.

UNE FEMME ARRÊTÉE POUR UNE PRIÈRE SILENCIEUSE À L’EXTÉRIEUR DE LA CLINIQUE D’AVORTEMENT GAGNANT LÉGAL MAIS ENCORE FACE À DES ACCUSATIONS POTENTIELLES

» J’ai servi pendant 20 ans dans les réserves de l’armée, y compris une tournée en Afghanistan, pour protéger les libertés fondamentales sur lesquelles ce pays est construit. Je continue cet esprit de service en tant que professionnel de la santé et bénévole de l’église. Cela me trouble beaucoup de voir nos libertés se sont érodées au point que les crimes de pensée sont désormais poursuivis au Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

Une date d’audience est fixée au 9 août, date à laquelle Smith-Connor devrait plaider non coupable.

La « zone tampon » de Bournemouth couvre environ six rues autour de la clinique du British Pregnancy Advice Service et est appliquée 12 heures par jour. Selon un rapport local, les preuves utilisées par l’instance dirigeante locale pour prouver que les zones sont nécessaires comprennent la prière, parfois à genoux, la tenue de chapelets, l’aspersion d’eau bénite sur le trottoir à l’extérieur de la clinique et la distribution de dépliants d’information sur l’avortement.

Le Conseil de Bournemouth, Christchurch & Poole (BCP) a porté plainte contre Smith-Connor le 12 mai 2023 selon ses avocats de l’Alliance Defending Freedom International (ADFI).

Cependant, bien que le Conseil du BCP soit légalement tenu d’informer Smith-Connor de la convocation dès que possible, ses avocats affirment qu’ils ne l’ont pas fait et qu’ils n’ont engagé aucune autre forme de communication avec lui jusqu’au 19 juillet 2023 – huit semaines après la date limite pour l’inculper en vertu de la loi et près de dix semaines après l’émission de l’inculpation.

ACCUSATIONS ABANDONNÉES CONTRE UNE FEMME ROYAUME-UNIE POUR UNE PRIÈRE SILENCIEUX À L’EXTÉRIEUR DE LA CLINIQUE D’AVORTEMENT, BIEN QU’ELLE VOUE TOUJOURS UNE LUTTE JURIDIQUE

Jeremiah Igunnubole, conseiller juridique d’ADF UK, a décrit le scénario comme un « demi-tour stupéfiant ».

« En autorisant la poursuite de la prière silencieuse, nous naviguons dans des eaux dangereuses en ce qui concerne la protection des droits de l’homme au Royaume-Uni », a déclaré Igunnubole. « Les zones de censure sont intrinsèquement mauvaises et engendrent une confusion juridique inutile concernant le statut de la prière silencieuse. Le droit national et international a depuis longtemps établi la liberté de pensée comme un droit absolu auquel l’État ne doit jamais interférer. »

Ingunnbole dit que dans d’autres circonstances, la police et les tribunaux ont « indiqué clairement que la prière silencieuse n’est pas un acte criminel ».

« Et pourtant, le Conseil du BCP a introduit une zone de censure limitant les droits, qui, selon eux, s’étend maintenant à l’interdiction de la prière silencieuse. La zone a été créée par le Conseil, appliquée par le Conseil et maintenant également poursuivie par le Conseil. C’est un consolidation remarquable du pouvoir, faisant du conseil le juge, le jury et le bourreau », a-t-il déclaré.

« Aujourd’hui, c’est l’avortement. Demain, ce pourrait être des perspectives sexospécifiques. Aujourd’hui, c’est à moins de 150 mètres d’un centre d’avortement. Demain, ce pourrait être dans le centre-ville ou dans tout le pays. »

Le cas de Smith-Connor marquera le troisième d’une série d’affaires dans lesquelles des citoyens ont été jugés par un tribunal pour avoir prié silencieusement dans leur tête dans les « zones tampons » des centres d’avortement.

En mars, la bénévole caritative Isabel Vaughan-Spruce et le prêtre catholique, le père Sean Gough, ont tous deux été déclarés non coupables après avoir fait face à des accusations criminelles pour des actions similaires à Smith-Connor.

UNE FEMME ROYAUME-UNIE A ARRÊTÉ UNE DEUXIÈME FOIS POUR ‘OFFENSE’ D’AVOIR PRIÉ EN SILENCE À L’EXTÉRIEUR DE LA CLINIQUE D’AVORTEMENT: ‘CE N’EST PAS 1984’

Bien qu’elle ait été déclarée non coupable d’avoir violé la « zone tampon » avec ses pensées, Vaughan-Spruce a été arrêtée une deuxième fois en mars après avoir de nouveau prié en silence au même endroit près du centre d’avortement. Selon l’ADFI, six policiers se sont rendus sur les lieux. Vaughan-Spruce a été libérée sous caution et attend toujours une décision sur son inculpation.

Cinq conseils à travers le Royaume-Uni ont actuellement des « zones tampons » actives interdisant la prière et les offres d’aide caritative aux femmes dans les rues publiques à proximité des centres d’avortement.

Le 7 mars, le parlement britannique a adopté une loi qui déploiera des zones tampons à travers le pays, ce qui, selon l’ADFI, pourrait être interprété comme interdisant la prière silencieuse.

Ingunnbole a déclaré qu’il n’était pas seulement préoccupé par les zones de censure à l’échelle nationale, il était également « profondément préoccupé par l’effet de pente glissante » et la large discrimination des points de vue.

« Aujourd’hui, c’est l’avortement. Demain, ce pourrait être des perspectives sexospécifiques. Aujourd’hui, c’est à moins de 150 mètres d’un centre d’avortement. Demain, ce pourrait être à travers le centre-ville ou tout le pays. Il est très clair que la justification qui nous a conduits à cela point où un point de vue particulier peut être interdit, peut s’appliquer à n’importe quel point de vue. Et je pense que c’est vraiment le danger de vous permettre de savoir, ce genre de criminalisation en premier lieu », a déclaré Ingunnbole.

Le Conseil du BCP n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.