Les procureurs finlandais portent plainte contre 4 hommes pour avoir planifié des attaques contre des migrants à l’aide d’armes imprimées en 3D

Les procureurs finlandais ont porté plainte jeudi contre quatre hommes finlandais, qui font partie d’un groupe national radicalisé, pour avoir planifié des attaques contre des migrants, des infrastructures critiques et leurs opposants politiques présumés, ont annoncé les autorités.

La police a déclaré que les hommes étaient également soupçonnés d’avoir fabriqué des armes par impression 3D en préparation d’un conflit armé à caractère raciste en Finlande.

Trois des hommes ont été inculpés de crimes terroristes pour fabrication d’armes à feu et formation à leur utilisation.

La chaîne publique finlandaise YLE a déclaré que les quatre hommes adhèrent à l’idéologie néo-nazie, en particulier au concept d’accélérationnisme, une philosophie marginale qui promeut la violence de masse pour alimenter l’effondrement de la société et qui est favorisée par les suprémacistes blancs.

« En raison de leurs convictions racistes, les accusés sont soupçonnés d’avoir préparé un conflit armé entre groupes de population, dans lequel des personnes seraient tuées et les structures de la société seraient ébranlées par des attaques utilisant des armes à feu artisanales », a déclaré Jukka Rappe, député d’État. a déclaré le procureur de l’Autorité nationale des poursuites pénales dans un communiqué.

L’enquête préliminaire a montré que les activités des accusés n’ont pas atteint le niveau de préparation à un acte concret de terrorisme, ont indiqué les procureurs.

Selon la police finlandaise, les quatre hommes sont soupçonnés d’avoir collecté les coordonnées d’opposants idéologiques et d’associations, notamment de partisans de la politique de gauche, et d’avoir planifié des attaques armées contre eux. Ils ont également planifié des attaques contre des infrastructures civiles clés telles que les réseaux électriques et les voies ferrées.

Les hommes font également face à des accusations de possession d’armes à feu et de délits liés aux stupéfiants qui ne seraient pas liés au complot terroriste.

Les prévenus, dont l’un est toujours en garde à vue, ont plaidé non coupables de la plupart des chefs d’accusation.