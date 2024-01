Les procureurs fédéraux s’opposent à la demande de Hunter Biden d’abandonner les accusations liées aux armes à feu

Les procureurs du gouvernement se sont opposés mardi aux efforts récents des avocats de Hunter Biden visant à rejeter les accusations fédérales concernant les armes à feu portées contre lui sur la base de poursuites sélectives et vindicatives, des arguments que le bureau du procureur spécial a qualifiés de « sans fondement ».

Les procureurs de l’avocat spécial David Weiss ont déclaré dans un dossier judiciaire que La motion de Biden « ne produit aucune preuve pour étayer son allégation selon laquelle le pouvoir exécutif, dirigé par son père, le président Biden, et son ministère de la Justice, dirigé par le procureur général nommé par son père, ont autorisé des poursuites engagées par le procureur américain et le conseiller spécial de leur choix pour un ‘objectif politique inapproprié.'”

Les procureurs ont ajouté que « les accusations dans cette affaire ne sont pas fabriquées de toutes pièces ni à cause de l’ancien président Trump ; elles sont plutôt le résultat des propres choix de l’accusé et ont été portées malgré, et non à cause, tout bruit extérieur fait par des politiciens ». .»

Ils ont déclaré que les mémoires de Biden de 2021 « faisaient d’innombrables déclarations incriminantes sur sa consommation de drogue pendant des années, y compris pendant la période où il avait acheté et possédé l’arme ».

Les avocats de Biden n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mardi. Un porte-parole du bureau du procureur spécial a déclaré qu’il n’y aurait « aucun commentaire/détail supplémentaire au-delà de ce qui a été déposé publiquement ».

Biden a été inculpé en septembre de trois chefs d’accusation liés à sa possession présumée d’une arme à feu alors qu’il consommait des stupéfiants. Il a plaidé non coupable.

Les procureurs ont également affirmé mardi que ce n’est que l’année dernière – lorsque les enquêteurs du FBI ont extrait des « preuves scellées » d’un coffre-fort de la police d’État, qui se trouverait dans le Delaware, pour prendre des photos de l’arme de Biden – que « les enquêteurs ont observé une substance poudreuse blanche sur le corps de l’accusé. pochette en cuir marron qui contenait l’arme à feu de l’accusé en octobre 2018″, qui a ensuite été analysée et identifiée comme étant de la cocaïne.

Les avocats de Biden ont demandé le mois dernier au juge fédéral chargé de l’affaire dans le Delaware de rejeter les accusations liées aux armes à feu, affirmant qu’il était victime de « poursuites sélectives et vindicatives ».

Abbe Lowell, avocat de Biden, a affirmé que l’enquête avait été « polluée par la politique » depuis son début sous l’administration Trump.

Weiss est un nommé par Trump qui a été retenu comme procureur américain pour le Delaware par le procureur général Merrick Garland en raison de la nature sensible d’une enquête menée par le ministère de la Justice sur un membre de la famille du président.

Le dépôt en décembre était l’une des nombreuses requêtes déposées par les avocats de Biden pour rejeter les accusations de crime d’armes à feu portées par Weiss en septembre.

Dans un autre mouvementles avocats de Biden avaient fait valoir qu’un accord antérieur avec les procureurs lui accordait l’immunité.

Les procureurs fédéraux ont contesté cette affirmation dans un dossier distinct mardi, arguant que l’accord n’était pas en vigueur parce qu’il n’avait pas été signé par le Département américain de la probation.

Dans un troisième dossier mardi, les procureurs ont déclaré avoir fourni plus de 1,2 million de pages de documents qu’ils ont l’intention d’utiliser dans l’affaire, ainsi que « des preuves électroniques supplémentaires provenant du compte Apple iCloud de l’accusé et une copie des données de l’ordinateur portable de l’accusé ».

Biden a également été inculpé en Californie le mois dernier pour neuf chefs d’accusation liés à la fiscalité, dont trois chefs d’accusation. Il a plaidé non coupable la semaine dernière.

Les républicains de la Chambre ont ciblé Biden dans leur enquête de destitution de son père. Le fils du président a récemment défié une assignation à comparaître du Congrès qui demandait une déposition à huis clos. Ses avocats ont déclaré la semaine dernière qu’il se conformerait si les Républicains de la Chambre émettaient une nouvelle assignation à comparaître.