Les procureurs fédéraux insistent sur la demande d’ordonnance de silence de Trump alors que le juge fixe l’audience pour les arguments

WASHINGTON — Les procureurs fédéraux ont plaidé vendredi en faveur d’un silence limité contre l’ancien président Donald Trump, citant ce qu’ils ont qualifié de série continue de déclarations incendiaires et intimidantes dans l’affaire l’accusant de complot visant à renverser les résultats des élections de 2020. .

L’équipe du procureur spécial Jack Smith a demandé plus tôt ce mois-ci une ordonnance visant à freiner les attaques de Trump contre les procureurs, les témoins potentiels et d’autres personnes impliquées dans l’affaire. Les avocats de Trump se sont opposés à cette demande et la juge de district américaine Tanya Chutkan a fixé vendredi les débats devant le tribunal au 16 octobre.

Dans une motion vendredi soir, les procureurs ont réitéré la nécessité d’une ordonnance sur le comportement de Trump.

Ils ont déclaré que ses attaques se sont poursuivies depuis la demande initiale du 15 septembre, citant des commentaires critiques dans une interview télévisée sur les témoins mentionnés dans l’acte d’accusation – y compris l’ancien procureur général William Barr – ainsi qu’une publication sur les réseaux sociaux de la semaine dernière dans laquelle il a suggéré que Mark Milley, le président sortant des chefs d’état-major interarmées, a commis une trahison et doit être exécuté.

En outre, les procureurs ont noté un épisode survenu en Caroline du Sud plus tôt cette semaine au cours duquel il avait admiré une arme de poing Glock lors d’une visite dans un magasin d’armes. Bien qu’un porte-parole de Trump ait initialement affirmé sur les réseaux sociaux que Trump avait acheté l’arme, il a ensuite supprimé le message et précisé que Trump avait seulement indiqué qu’il voulait en acheter une.

Malgré cette rétractation, ont écrit les procureurs, Trump « a republié une vidéo de l’incident » publiée par l’un de ses partisans avec une légende suggérant qu’il avait effectivement acheté l’arme.

C’était un exemple, disaient-ils, de Trump essayant de tirer profit d’actions incendiaires, puis d’éviter de rendre des comptes en faisant en sorte que d’autres autour de lui « simulent une rétractation ».

« Soit l’accusé a acheté une arme à feu en violation de la loi et de ses conditions de libération, soit il cherche à profiter de la croyance erronée de ses partisans selon laquelle il l’a fait », ont déclaré les procureurs.

Les avocats de Trump ont dénoncé plus tôt cette semaine la demande d’ordre de silence comme une tentative de « faire taire de manière inconstitutionnelle » son discours politique. Ils ont qualifié cette demande de « tentative désespérée de censure ».

Les procureurs ont rejeté cette qualification dans leur requête de vendredi soir.

« Tout ce que cela limiterait, c’est l’utilisation par l’accusé de sa candidature comme couverture pour faire des déclarations publiques préjudiciables sur cette affaire – et il n’y a aucune nécessité légitime pour l’accusé, au cours de sa campagne, d’attaquer des témoins connus concernant le fond de leurs déclarations. anticiper un témoignage ou s’engager de toute autre manière dans des commentaires matériellement préjudiciables en violation de l’ordonnance proposée », ont-ils écrit.

L’affaire doit actuellement être jugée le 4 mars 2024 devant un tribunal fédéral de Washington.

Chutkan s’est prononcée contre l’équipe Trump mercredi lorsqu’elle a refusé une demande de la défense de se retirer de l’affaire en raison de commentaires qu’elle avait faits lors d’autres audiences de détermination de la peine et qui, selon les avocats, remettaient en question son impartialité. Chutkan a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour qu’elle se récuse.

Eric Tucker, Associated Press