Les procureurs fédéraux du Nevada rejettent discrètement l’affaire d’abus sexuels de Chasing Horse, longtemps en suspens

LAS VEGAS– Les procureurs fédéraux du Nevada ont rejeté une affaire d’abus sexuels longtemps en suspens contre Nathan chassant le cheval.

Le rejet de l’affaire fédérale a été accordé le 1er octobre. L’ancien acteur de « Danse avec les loups » avait été inculpé dans cette affaire de deux chefs d’exploitation sexuelle d’enfants et d’un chef de possession de matériel pédopornographique.

Les procureurs ont décidé de classer l’affaire sans préjudice, ce qui signifie que les accusations peuvent être déposées à nouveau, le 27 septembre. C’est un jour après que la Cour suprême du Nevada a ordonné le rejet d’un autre acte d’accusation devant un tribunal d’État contre Chasing Horse, qui a été finalisé vendredi soir.

Les accusations fédérales découlaient des mêmes allégations qui ont conduit à l’acte d’accusation de Chasing Horse, désormais rejeté.

Les procureurs fédéraux n’ont pris aucune mesure dans cette affaire après avoir déposé la plainte en février 2023.

Le procureur de district Steve Wolfson a déclaré que son bureau avait l’intention de déposer à nouveau les accusations, qui comprenaient l’agression sexuelle d’un mineur, l’enlèvement et la maltraitance d’enfants.

Dans la nouvelle affaire, Chasing Horse fait face à un chef d’accusation pour possession et production de matériel d’abus sexuel sur des enfants. Il est détenu sous caution de 200 000 $.

Les procureurs ont déclaré lundi devant le tribunal que Chasing Horse, 48 ans, avait enregistré des vidéos de lui-même en train d’avoir des relations sexuelles avec l’un de ses accusateurs alors qu’elle avait moins de 14 ans. Dans au moins une vidéo, la jeune fille était « complètement évanouie », a déclaré le procureur William Rowles.

Lorsque Rowles a décrit les vidéos, Chasing Horse a fermé les yeux et secoué la tête.

Rowles a déclaré que les images, prises en 2010 ou 2011, avaient été trouvées sur des téléphones portables dans un coffre-fort verrouillé à l’intérieur de la maison du nord de Las Vegas que Chasing Horse aurait partagé avec cinq épouses, dont la fille dans les vidéos.

Son avocat de la défense, Kristy Holston, a refusé de commenter après le tribunal lundi. Rowles a également déclaré qu’il n’avait aucun commentaire.

Le rejet de son acte d’accusation de 18 chefs d’accusation a été ordonné fin septembre par la Cour suprême du Nevada, après que Holston a fait valoir avec succès qu’une définition du toilettage – présentée au grand jury sans témoignage d’expert – avait entaché le dossier de l’État et que les procureurs auraient dû partager avec les déclarations incohérentes du grand jury faites par l’une des victimes.

Chasing Horse est emprisonné à Las Vegas depuis son arrestation en janvier dernier. Mais l’affaire, qui a provoqué une onde de choc dans tout le pays indien et conduit à davantage d’accusations criminelles aux États-Unis et au Canada, était au point mort depuis plus d’un an pendant qu’il la contestait.

Mieux connu pour avoir interprété le personnage de Smiles A Lot dans le film « Danse avec les loups » de 1990, l’ancien acteur est né dans la réserve de Rosebud dans le Dakota du Sud, qui abrite les Sicangu Sioux, l’une des sept tribus de la nation Lakota.

Au cours des décennies qui ont suivi son apparition dans le film oscarisé, les autorités affirment qu’il s’est bâti une réputation de guérisseur autoproclamé parmi les tribus et qu’il a voyagé à travers l’Amérique du Nord pour effectuer des cérémonies de guérison.

Il est accusé d’avoir utilisé cette position pour accéder aux filles et aux femmes vulnérables à partir du début des années 2000, diriger une secte et prendre des femmes mineures.