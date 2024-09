Les procureurs fédéraux accusent Ryan Routh de tentative d’assassinat contre Donald Trump

Les procureurs fédéraux ont officiellement accusé Ryan Routh d’avoir tenté d’assassiner l’ancien président Donald Trump.

L’acte d’accusation ajoute trois chefs d’accusation – dont tentative d’assassinat d’un candidat présidentiel important, possession d’une arme à feu en vue de commettre un crime de violence et agression d’un agent fédéral – en plus des deux chefs d’accusation fédéraux liés aux armes à feu auxquels Routh était déjà confronté.

Cette décision était attendue et annoncée par les procureurs lors d’une audience au tribunal lundi et par le procureur général Merrick Garland lors d’une conférence de presse mardi après-midi.

Cette capture d’écran tirée de l’AFPTV le 16 septembre 2024 montre Ryan Wesley Routh s’exprimant lors d’une interview lors d’un rassemblement pour exhorter les dirigeants étrangers et les organisations internationales à aider à fournir des couloirs humanitaires pour l’évacuation des civils et des militaires ukrainiens de Marioupol dans le centre de Kiev le 27 avril 2022, au milieu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. AFP/AFP via Getty Images

« La violence visant les fonctionnaires publics met en danger tout ce que représente notre pays, et le ministère de la Justice utilisera tous les outils disponibles pour tenir Ryan Routh responsable de la tentative d’assassinat de l’ancien président Trump, inculpée dans l’acte d’accusation », a déclaré Garland dans un communiqué. « Le ministère de la Justice ne tolérera pas la violence qui frappe au cœur de notre démocratie, et nous trouverons et demanderons des comptes à ceux qui la commettent. Cela doit cesser. »

Il devrait être traduit devant le tribunal pour répondre de ces accusations la semaine prochaine.

La juge Aileen Cannon, nommée par Trump et qui a rejeté l’affaire des documents classifiés de Trump, a été désignée au hasard pour superviser l’affaire Ryan Routh.

Routh, 58 ans, avait déjà été accusé de possession d’une arme à feu en tant que criminel condamné et de possession d’une arme à feu avec un numéro de série oblitéré pour l’incident qui a eu lieu au Trump International Golf Club le 15 septembre.

Lundi, les procureurs ont présenté de nouveaux détails sur leur enquête et ont déclaré qu’il y avait « des motifs probables pour justifier des accusations supplémentaires qui peuvent et doivent être examinées par le tribunal ».

Routh possédait une liste comprenant des dates d’août à octobre de lieux où Trump était apparu ou était censé être – et est soupçonné d’avoir voyagé à proximité du terrain de golf et du complexe hôtelier Mar-a-Lago de Trump à plusieurs reprises au cours du mois précédant son arrestation, ont déclaré les procureurs dans un dossier de détention.

Dans leur note, les procureurs ont également révélé que Routh aurait envoyé une lettre « plusieurs mois avant » son arrestation à un témoin civil, dans laquelle il était écrit : « C’était une tentative d’assassinat contre Donald Trump, mais j’ai échoué. »

Des agents des forces de l’ordre travaillent à l’extérieur du Trump International Golf Club après l’apparente tentative d’assassinat du candidat républicain à la présidence et ancien président Donald Trump, le 16 septembre 2024, à West Palm Beach, en Floride. Lynne Sladky/AP

Le gouvernement a fait valoir que la seule raison pour laquelle Routh était à West Palm Beach le 15 septembre et le mois précédent était « pour une seule et unique raison : tuer l’ancien président des États-Unis ».

Le jour de la tentative d’assassinat, Trump jouait au golf sur le parcours lorsqu’un agent des services secrets a repéré un canon d’arme dépassant de la limite des arbres près du sixième green, selon les enquêteurs.

L’agent a ensuite tiré en direction du fusil et a vu Routh fuir la zone et entrer dans son véhicule à proximité, selon la plainte pénale déposée dans cette affaire.

Dans la zone de la limite des arbres où le suspect a été vu, les agents ont trouvé un appareil photo numérique, deux sacs, dont un sac à dos, et un fusil de calibre 7,62×39 de type SKS chargé avec une lunette, selon la plainte.

Trump n’a pas été blessé lors de l’incident et a été emmené dans un endroit sûr par des agents des services secrets.

Katherine Faulders et Aaron Katersky d’ABC News ont contribué à ce rapport.