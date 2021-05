Les procureurs fédéraux accusent cinq étrangers illégaux de trafic d’êtres humains après avoir trouvé 97 MIGRANTS enfermés dans la «  STASH HOUSE  » de Houston – RT USA News

Cinq étrangers illégaux d’Amérique centrale et du Mexique font face à des accusations de contrebande d’êtres humains au Texas, après que la police a découvert qu’ils auraient caché et enfermé 97 migrants dans une « cachette » de la banlieue de Houston.

Une plainte pénale allègue que les cinq suspects « Hébergés, dissimulés et protégés des étrangers illégaux aux fins d’un avantage commercial ou d’un gain financier privé, » La procureure américaine par intérim, Jennifer Lowery, a déclaré lundi dans un communiqué. Chaque contrebandier présumé encourt jusqu’à 10 ans dans une prison fédérale et une amende maximale de 250 000 $, s’il est reconnu coupable.





Aussi sur rt.com

Flip rencontre flop: Biden renverse le cap sur la politique des réfugiés après des critiques, QUADRUPLES CAP à 62500 malgré la crise frontalière







Les suspects comprennent quatre hommes et une femme, âgés de 21 à 31 ans. Deux sont du Mexique, deux du Honduras et un d’El Salvador. Tous résidaient illégalement aux États-Unis.

L’enquête a commencé après qu’une femme a appelé la police pour affirmer que son frère avait été kidnappé. Selon les procureurs, elle a déclaré qu’elle avait payé aux passeurs plusieurs milliers de dollars pour emmener son frère aux États-Unis, mais après qu’il ait traversé la frontière, les suspects ont exigé des fonds supplémentaires avant de le libérer. Ils ont également menacé de tuer son frère s’ils ne recevaient pas l’argent supplémentaire, a-t-elle déclaré.

La police de Houston s’est rendue au domicile où le frère aurait été détenu vendredi dernier et a trouvé 97 personnes enfermées à l’intérieur. Tous les 97 se sont avérés être des étrangers illégaux, et ils étaient tous entassés dans deux pièces avec les portes verrouillées de l’extérieur, selon la plainte pénale. Les migrants masculins ne portaient que des sous-vêtements.

Au moins un des migrants dans la cachette a été informé que si l’argent n’était pas payé pour sa libération, il serait placé «Quatre morceaux de bois», Dit Lowery. Plusieurs migrants ont identifié les cinq passeurs présumés.

Les passages illégaux à la frontière américano-mexicaine ont atteint des niveaux records depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions en janvier et a immédiatement commencé à renverser les politiques d’immigration strictes de son prédécesseur Donald Trump. Par exemple, avec Biden s’engageant à laisser tous les mineurs non accompagnés qui arrivent à la frontière rester indéfiniment aux États-Unis, les familles se sont volontairement séparées et ont envoyé leurs enfants vers le nord avec des passeurs en nombre sans précédent.





Aussi sur rt.com

Non, pas l’animal: le législateur géorgien a été couronné « dimwit of the year » après avoir tenté de tremper Trump pour avoir dit « coyote » contrebande d’enfants







Les arrivées d’enfants migrants non accompagnés sont passées à 16 000 en mars, dépassant le record précédent de 11 475 personnes. Le CBP (Customs and Border Protection) des États-Unis a estimé que le flux d’enfants étrangers illégaux atteindrait jusqu’à 26 100 d’ici septembre, selon des documents obtenus par Axios.

Les centres de détention du CBP étant bloqués, de nombreux enfants ont faim, dormi sur des sols en béton et sont restés des jours entiers sans voir le plein air. Il a fallu en moyenne 130 heures pour traiter les mineurs dans les installations du CBP en mars, dépassant la limite standard du gouvernement de 72 heures.

L’ancien président Trump et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, ont qualifié les conditions actuelles à la frontière non seulement de crise de sécurité, mais aussi « inhumain. »

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!