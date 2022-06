Les procureurs exigent des peines de prison à perpétuité contre les chefs d’un gang néerlandais

AMSTERDAM – Les procureurs néerlandais ont requis mardi des peines d’emprisonnement à perpétuité pour cinq gangsters présumés accusés de six meurtres, quatre tentatives de meurtre et complotant quatre autres coups sûrs, dans un procès de longue durée qui a révélé la sombre réalité de la pègre criminelle violente des Pays-Bas.

Les procureurs ont requis des peines allant de près de six ans à près de 27 ans pour 11 autres accusés alors que le procès marathon du suspect principal Ridouan Taghi et de plusieurs de ses complices présumés touchait à sa fin dans une salle d’audience étroitement gardée à Amsterdam. La demande de peine pour un autre suspect sera faite plus tard.