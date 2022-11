Les procureurs et la défense gagnent la liberté pour l’homme dans le meurtre de 1983

NEW ORLEANS (AP) – Un homme qui a passé près de quatre décennies derrière les barreaux pour un meurtre en 1983 a retrouvé sa liberté jeudi après que les procureurs de la Nouvelle-Orléans se sont joints aux avocats de la défense pour demander l’annulation de sa condamnation pour meurtre.

Les avocats des deux parties ont déclaré que des preuves d’incohérences dans le témoignage du seul témoin oculaire avaient été cachées au jury qui avait condamné Raymond Flanks. Leur requête conjointe pour annuler sa condamnation a été approuvée jeudi matin par un juge d’État.

Flanks, 59 ans, portait une combinaison de prison orange lors de l’audience, mais il n’a pas été enchaîné dans la salle d’audience avant que la juge Rhonda Goode-Douglas n’entende les déclarations des avocats. Quelques heures plus tard, il est sorti des portes du palais de justice vêtu d’un T-shirt noir arborant le mot «Justice» – les bras levés en signe de triomphe sous les applaudissements d’une bande de supporters.

“Même s’il s’agissait d’une justice différée, c’était la justice”, a déclaré aux journalistes Flanks, identifié dans les archives judiciaires sous le nom de Raymond Flank.

Il a été reconnu coupable de la mort par balle de Martin Carnesi en décembre 1983 lors d’un vol à main armée devant la maison qu’il partageait avec sa femme dans l’est de la Nouvelle-Orléans.

La femme de Carnesi avait identifié Flanks comme le tueur. Mais sa description du suspect et de la voiture qu’il a utilisée différait au procès de ses déclarations antérieures à la police et à un grand jury.

La requête visant à faire annuler la condamnation indiquait que Faye Carnesi, aujourd’hui décédée, avait décrit le tueur comme ayant une tache blanche sur la joue, qu’il avait la fin de la vingtaine et qu’il conduisait une vieille voiture.

“Étant donné que M. Flank avait 20 ans, n’avait pas de taches blanches sur le visage et conduisait une nouvelle voiture, il s’agissait d’écarts importants”, indique la motion. L’information aurait pu affecter la décision du jury, a-t-il déclaré.

Selon la requête, Flanks avait été arrêté pour le vol à main armée d’une épicerie – il a ensuite été reconnu coupable et n’a pas contesté ce verdict – lorsqu’il a été impliqué dans la mort de Carnesi.

Flanks a été jugé deux fois pour le meurtre de Carnesi. Le premier jury, en 1984, était dans l’impasse même après avoir appris que l’arme que Flanks avait lors de son arrestation pour le vol d’épicerie était l’arme du crime. Cela s’est avéré plus tard faux, sur la base d’un examen de l’arme en 1985 par un laboratoire fédéral.

Les procureurs l’ont de nouveau jugé plus tard en 1985, remportant une condamnation pour meurtre au premier degré et une peine d’emprisonnement à perpétuité.

“Les parties conviennent que, dans cette affaire qui reposait sur un seul témoin oculaire, un avocat compétent armé des preuves favorables aurait été en mesure de présenter un argument convaincant selon lequel Mme Carnesi s’est innocemment trompée lorsqu’elle a été présentée avec le mauvais suspect”, indique la requête. .

L’Innocence Project New Orleans, qui a plaidé pour la libération de Flanks, a noté que l’affaire impliquait une «identification interraciale» – le témoin oculaire était blanc, le suspect était noir – et a déclaré que la plupart des condamnations injustifiées à la Nouvelle-Orléans impliquant des preuves retenues impliquent des accusés noirs .

Les proches de la victime ont clairement indiqué qu’ils pensaient toujours que Flanks était coupable.

“Je suis toujours aussi en colère que le jour où c’est arrivé”, a déclaré sa fille Debra Carnesi Gonzales dans un communiqué lu via Zoom par sa fille, Casey Gonzales.

Debra Gonzales s’est souvenue avoir vu son père mourir sur le sol et a déclaré : “Je ne crois pas que ma mère se soit trompée.”

À l’extérieur du palais de justice, Flanks a exprimé sa sympathie pour la famille de Carnesi et a déclaré qu’il n’avait aucune mauvaise volonté à leur égard.

L’affaire Flanks était la dernière d’une série d’annulations de condamnation demandées conjointement par le procureur de district Jason Williams, qui s’est présenté sur une plate-forme de réforme avant de prendre ses fonctions en janvier 2021, et des défenseurs de la justice pénale. Williams a vanté les efforts de son bureau pour revoir les condamnations de longue date résultant de verdicts de jury non unanimes, qui sont désormais illégaux en Louisiane, et d’autres condamnations douteuses d’il y a des décennies.

Kevin Mcgill, Associated Press