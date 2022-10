Les procureurs espagnols abandonnent les accusations de corruption et de fraude contre Neymar

Les procureurs espagnols ont abandonné vendredi les accusations de corruption et de fraude contre la star du football Neymar et d’autres personnes accusées lors d’un procès concernant le transfert du Brésilien de Santos à Barcelone en 2013.

Dans un geste dramatique, le procureur a annoncé le “retrait des charges contre tous les accusés et pour toutes les allégations” auxquelles ils avaient été confrontés.

Neymar, 30 ans, avait déclaré ne pas se souvenir s’il avait participé aux négociations qui avaient abouti à un accord scellé en 2011 avec Barcelone sur son transfert deux ans plus tard du côté espagnol du club brésilien de Santos.

Les procureurs espagnols avaient requis une peine de deux ans de prison pour Neymar, un membre clé de l’équipe du Brésil qui se rendra à la Coupe du monde au Qatar le mois prochain, et le paiement d’une amende de 10 millions d’euros (9,7 millions de dollars).

L’abandon des charges est l’aboutissement d’une saga judiciaire de plusieurs années sur le transfert très médiatisé de Neymar en Europe.

Il a ensuite rejoint le Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, lors d’un transfert record mondial de 222 millions d’euros en 2017.

Neymar était l’un des neuf accusés jugés pour corruption, parmi lesquels ses parents et leur société N&N, qui gère ses affaires.

Même s’il avait été condamné, les peines de prison de deux ans ou moins ne sont jamais appliquées en Espagne pour un primo-délinquant.

Les enquêteurs ont commencé à enquêter sur le transfert à Barcelone après une plainte déposée en 2015 par DIS, une société brésilienne qui détenait 40% des droits sportifs du joueur lorsqu’il était à Santos, le club où il a acquis une notoriété mondiale.

La société affirme que Neymar, Barcelone et le club brésilien se sont entendus pour masquer le véritable coût de son transfert, le fraudant ainsi de ses intérêts financiers légitimes.

Le Barça a déclaré que le transfert était évalué à 57,1 millions d’euros, dont 40 millions d’euros versés à N&N et 17,1 millions à Santos, dont 6,8 millions ont été versés au DIS.

Les procureurs espagnols estiment que la valeur réelle était d’au moins 83 millions d’euros.

DIS cherche à récupérer 35 millions d’euros.

“Je signe ce qu’on me dit”

Neymar a témoigné plus tôt ce mois-ci, déclarant au tribunal qu’il n’avait rien fait d’illégal et qu’il n’avait signé que les documents que son père lui avait donnés.

“Mon père a toujours été en charge” des négociations contractuelles, dit-il. “Je signe ce qu’il me dit.”

DIS revendique également un préjudice financier lié à l’accord de pré-contrat de 2011 avec le Barça, affirmant qu’il avait empêché d’autres clubs de faire des offres et affecté la valeur des frais de transfert.

Mais le père du joueur, Neymar Sr, a déclaré au tribunal que les pourparlers avaient été autorisés par le club brésilien à l’époque et que “c’était la responsabilité de Santos” d’informer le DIS, et non la sienne.

Outre Neymar, son père et sa mère Nadine Goncalves, deux anciens présidents du Barca, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, et l’ancien patron de Santos Odilio Rodrigues Filho figurent parmi les accusés.

Les avocats de Neymar insistent sur l’innocence de leur client, affirmant que le paiement de 40 millions d’euros du Barça était une “prime de signature légale qui est normale sur le marché des transferts de football”.

Neymar connaît l’une de ses meilleures saisons depuis qu’il a rejoint le PSG et devrait jouer un rôle clé pour le Brésil lors de la Coupe du monde au Qatar.

Il a marqué neuf buts en championnat en 11 matches et réalisé sept passes décisives.

Il devrait mener la Selecao dans son match d’ouverture du Groupe G de la Coupe du monde contre la Serbie le 24 novembre alors que les géants sud-américains entament leur quête pour remporter le trophée pour la première fois depuis 2002, et le sixième au total.

