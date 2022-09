Les procureurs enquêtent sur les allégations d’extorsion de Pogba

Le vainqueur de la Coupe du monde dit avoir été victime d’une campagne d’extorsion organisée

Les affirmations du milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde Paul Pogba selon lesquelles il a été la cible d’une campagne d’extorsion et de menaces par un gang criminel font l’objet d’une enquête par les procureurs français, a-t-on appris.

L’enquête menée par le procureur Laure Beccuau examinera les allégations selon lesquelles Pogba a été ciblé par un gang qui tente d’extorquer de l’argent au joueur de la Juventus. Des allégations de chantage et d’enlèvement font également l’objet d’enquêtes.

Selon un rapport de Reuters ces derniers jours, Pogba, 29 ans, a été victime d’une campagne d’extorsion qui aurait été menée par des amis d’enfance, et il est entendu qu’il leur a versé une somme d’un peu moins de 100 000 $ (86 000 £) plus tôt cette année. .

Pogba, qui a remporté la Coupe du monde 2018 en Russie avec la France, a publié la semaine dernière une déclaration dans laquelle il a déclaré que les autorités italiennes et françaises enquêtaient sur l’affaire, avec une unité spécialisée française – l’Office central de lutte contre le crime organisé ( OCLCO) – censé mener l’enquête.

L’enquête intervient une semaine après un message bizarre posté sur les réseaux sociaux par le frère aîné de Pogba, Mathias, au cours duquel il a affirmé avoir des informations préjudiciables sur Pobga, et plusieurs autres dans l’orbite du joueur, comme son agent, Rafaela Pimenta.

“Le public français, anglais, italien et espagnol, ainsi que les fans de mon frère – et plus encore l’équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors – méritent de savoir certaines choses“, a déclaré Mathias Pogba dans la vidéo sur les réseaux sociaux.

“Afin de prendre une décision éclairée s’il mérite l’admiration, le respect et l’amour du public.

“S’il mérite sa place en équipe de France et l’honneur de disputer la Coupe du monde. S’il mérite d’être titulaire à la Juventus.

“S’il est une personne de confiance, que n’importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés.”

Cependant, les affirmations de Mathias Pogba ont été immédiatement réfutées dans une déclaration conjointe publiée par Paul Pogba, sa mère et l’avocat Yeo Moriba et Pimenta dans laquelle ils ont déclaré que la révélation de Mathias Pogba était “malheureusement pas de surprise”.

Mathias a également fait des déclarations concernant le coéquipier international français de Pogba, Kylian Mbappe, notamment que Paul Pogba a utilisé un sorcier pour lui jeter un “sort”.

“Elles (les vidéos) s’ajoutent aux menaces et tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba“, indique le communiqué.

“Les organes compétents en Italie et en France ont été informés il y a un mois et il n’y aura pas d’autres commentaires concernant l’enquête en cours.”

D’autres rapports ont indiqué que Paul Pogba a déclaré à la police française qu’il avait été détenu sous la menace d’une arme dans le cadre d’une prétendue menace de chantage.

Il a également été affirmé que les criminels avaient exigé une somme de 12,6 millions de dollars (11 millions de livres sterling) de Pogba pour de supposés «services de protection» qui remontent à plus de 13 ans depuis son passage initial à Manchester United.

Le média français RTL a également rapporté que Mbappe avait été en contact avec les deux frères Pogba pour leur demander pourquoi son nom s’était empêtré dans les revendications.

Paul Pogba est revenu aux géants italiens de la Juventus cet été sur un transfert gratuit de Manchester United six ans après avoir rejoint l’équipe de Premier League dans ce qui était à l’époque un transfert record du monde.