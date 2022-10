Les procureurs du tireur de Parkland demandent une enquête sur la menace d’un juré

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Les procureurs dans l’affaire du tireur d’école de Floride, Nikolas Cruz, demandent une enquête après qu’une jurée a déclaré qu’elle s’était sentie menacée par un autre membre du jury lors des délibérations qui se sont terminées jeudi par une peine à perpétuité pour le meurtre de Cruz. 17 personnes.

La requête demande aux forces de l’ordre d’interroger la jurée anonyme après qu’elle a déclaré au bureau du procureur “qu’elle a perçu comme une menace de la part d’un collègue juré alors qu’elle se trouvait dans la salle des jurés”. Aucun autre détail n’a été donné. Une audience est prévue vendredi après-midi.

Un jury divisé a épargné Cruz la peine de mort et a plutôt décidé de l’envoyer en prison pour le reste de sa vie dans une décision qui a laissé de nombreuses familles des victimes en colère, déconcertée et en larmes. Cruz, 24 ans, a plaidé coupable il y a un an du meurtre de 14 élèves et de trois membres du personnel, et d’en avoir blessé 17 autres, à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland le 14 février 2018.

En vertu de la loi de Floride, une condamnation à mort nécessite un vote unanime sur au moins un chef d’accusation. Le jury de sept hommes et cinq femmes a convenu à l’unanimité qu’il existait des facteurs aggravants justifiant une éventuelle condamnation à mort, comme convenir que les meurtres étaient «particulièrement odieux, atroces ou cruels».

Mais un ou plusieurs jurés ont également trouvé des facteurs atténuants, tels que des problèmes d’enfance non traités. En fin de compte, le jury n’a pas pu convenir que les facteurs aggravants l’emportaient sur les facteurs atténuants, donc Cruz obtiendra la perpétuité sans libération conditionnelle. La juge de circuit Elizabeth Scherer prononcera officiellement les peines d’emprisonnement à perpétuité le 1er novembre. Les proches, ainsi que les élèves et les enseignants blessés par Cruz, auront l’occasion de s’exprimer.

Les jurés se sont engagés lors du processus de sélection à voter pour une condamnation à mort, mais certains parents de victimes, dont certains assistaient au procès presque quotidiennement, se sont demandé s’ils étaient tous honnêtes.

La jurée Denise Cunha a envoyé jeudi une courte note manuscrite au juge défendant son vote pour une peine à perpétuité et niant qu’elle avait l’intention de voter de cette façon avant le début du procès.

“Les délibérations ont été très tendues et certains jurés sont devenus extrêmement mécontents une fois que j’ai mentionné que je voterais pour la vie”, a écrit Cunha. Elle n’a pas expliqué son vote et on ne sait pas si elle est la jurée qui s’est plainte au bureau du procureur.

Le contremaître du jury, Benjamin Thomas, a déclaré aux journalistes locaux que trois jurés avaient voté à vie lors du dernier scrutin. Deux étaient prêts à reconsidérer, mais l’un était un “non catégorique” à la peine de mort.

“Il s’agissait vraiment d’un (juré) spécifique qu’il (Cruz) était mentalement malade”, a déclaré Thomas. Il n’a pas dit si cette personne était Cunha.

___

Izaguirre a rapporté de Tallahassee, en Floride.

Terry Spencer et Anthony Izaguirre, The Associated Press