Les procureurs du SD abandonnent toutes les charges contre un militant autochtone

SIOUX FALLS SD (AP) – Les procureurs du Dakota du Sud ont abandonné toutes les charges retenues contre le chef d’une organisation de défense dirigée par des autochtones à la suite d’une manifestation lors de la visite du président Donald Trump à Mount Rushmore, a annoncé mardi le groupe.

Le président du NDN Collective, Nick Tilsen, faisait partie des personnes arrêtées le 3 juillet 2020, lorsque la manifestation demandant le retour des Black Hills au contrôle des Lakota s’est transformée en une bagarre avec les forces de l’ordre. Les accusations comprenaient le vol et l’agression d’un agent des forces de l’ordre.

Tilsen a accepté de participer à un programme de déjudiciarisation plutôt que de faire face à une peine de prison, mais a affirmé que les procureurs avaient renoncé à l’accord l’année dernière après en avoir parlé aux médias. Dans sa requête en révocation, Tilsen a déclaré que ses propos étaient protégés par le premier amendement.

La procureure adjointe de l’État, Colleen Moran, a déposé le licenciement le 18 novembre, selon des documents judiciaires.

“Mon cas était un miroir du soi-disant système judiciaire, où les procureurs – alimentés par la fragilité blanche et la peur du pouvoir autochtone – ont gaspillé des années de ressources de l’État pour m’intimider, me criminaliser et me violer”, a déclaré Tilsen dans un communiqué mardi. “Le fait que je sois passé de 17 ans de prison à toutes les accusations rejetées n’est pas une coïncidence ou un acte de justice – c’est la preuve que les accusations étaient fausses dès le départ.”

L’affaire a été transférée plus tôt du comté de Pennington à Rapid City au comté de Minnehaha à Sioux Falls. Le procureur d’origine, le procureur de l’État du comté de Pennington, Mark Vargo, qui occupe temporairement le poste de procureur général par intérim du Dakota du Sud, a déclaré qu’il avait un conflit d’intérêts parce qu’il avait été appelé à témoigner.

Le procureur du comté de Minnehaha, Daniel Haggar, n’a pas immédiatement renvoyé un appel téléphonique demandant des commentaires sur la décision de rejeter les accusations.

The Associated Press