Dans une note de bas de page, l’accusation écrit : « Un film populaire des années 1990 illustre ce point : une mallette, une fois remplie d’argent, n’est pas la même chose qu’une mallette remplie plus tard de reconnaissances de dette. » Dans « Dumb and Dumber », lorsque la mallette arrive à son propriétaire, elle est remplie de papier.

Une grande partie du dossier du gouvernement repose sur des milliards de dollars que FTX, l’échange cryptographique de Bankman-Fried, a siphonnés des comptes clients et utilisés en grande partie pour tenter de dissimuler les pertes du fonds spéculatif sœur Alameda Research après la chute des prix des cryptomonnaies. Les fonds auraient également servi à financer des choses comme une propriété de 35 millions de dollars aux Bahamas et des dons politiques.

Mark Cohen, l’avocat principal de la défense de Bankman-Fried, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Bankman-Fried, 31 ans, fait face à sept accusations de fraude criminelle liées à l’effondrement de son empire cryptographique à la fin de l’année dernière. Bankman-Fried, qui a plaidé non coupable, risque la prison à vie s’il est reconnu coupable.

Les trois premières semaines du procès ont été marquées par les témoignages d’anciens amis proches de Bankman-Fried, qui étaient également de hauts dirigeants de FTX et d’Alameda et qui se sont depuis retournés contre lui, certains dans le cadre d’accords de plaidoyer avec le gouvernement. Le procès devrait reprendre à la fin de la semaine prochaine et se prolonger jusqu’en novembre.

À de nombreuses reprises, le juge Kaplan a convoqué des réunions parallèles avec les principaux avocats du gouvernement et les avocats de Bankman-Fried, pour discuter de leur comportement dans la salle d’audience. Plus récemment, jeudi, Kaplan s’en est pris aux avocats des deux côtés, affirmant notamment à l’accusation que leurs derniers témoins experts ne savaient rien de précis sur des détails importants et a pourtant qualifié le comportement de Bankman-Fried de criminel. Les deux parties ont été invitées à faire mieux et à communiquer davantage entre elles.

— Kate Rooney et Dawn Giel de CNBC ont contribué à ce rapport

