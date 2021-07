Le capitaine et deux employés d’un canard touristique qui a coulé dans un lac du Missouri en juillet 2018, tuant 17 des 31 personnes à bord, ont été inculpés par un procureur de l’État, ravivant la menace de longues peines de prison sept mois après des accusations fédérales portées contre eux ont été licenciés.

Le capitaine Kenneth Scott McKee, le superviseur des opérations Charles Baltzell et le directeur général Curtis Lanham ont chacun été inculpés cette semaine de 17 chefs d’homicide involontaire pour leur rôle dans la catastrophe de Ride the Ducks sur le lac Table Rock, près de la Mecque touristique de Branson, dans le sud-ouest du Missouri.

Le bateau a été submergé lors d’un orage rapide et a coulé avant de pouvoir regagner le rivage.

Le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, dont le bureau assistera les poursuites, et le procureur du comté de Stone, Matt Selby, ont annoncé les accusations.

« Les victimes méritent justice », a déclaré Schmitt dans un communiqué.

Le trio d’employés de bateaux avait été accusé de crimes similaires devant un tribunal fédéral, mais ces accusations ont été rejetées après qu’un juge a déterminé que le lac n’était pas une voie navigable de compétence fédérale.

Parmi les morts figuraient neuf membres d’une famille d’Indianapolis et des victimes du Missouri, de l’Illinois et de l’Arkansas. Tia Coleman, membre de cette famille d’Indianapolis qui a perdu son mari et ses trois enfants, a déclaré dans un communiqué que ses « prières avaient été exaucées » avec les accusations.

« J’espère tellement que nous nous rapprochons d’un pas important vers la justice pour tous ceux qui ont péri, et pour empêcher que ce qui leur est arrivé ne se reproduise », a déclaré Coleman.

McKee, 54 ans, fait face à 29 chefs d’accusation, dont 17 chefs d’accusation d’homicide involontaire au premier degré. Les 12 chefs d’accusation supplémentaires allèguent qu’il a mis en danger les enfants passagers du bateau, dont cinq sont décédés.

Les accusations de mise en danger d’enfants déposées pour décès sont les plus graves, passibles de 10 à 30 ans de prison. Les accusations de mise en danger impliquant des enfants qui ont survécu à l’accident sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans.

Un affidavit d’un sergent de la patrouille routière du Missouri accuse McKee d’avoir omis d’exercer ses fonctions de capitaine licencié en emmenant son véhicule amphibie sur le lac pendant un orage.

Baltzell, 79 ans, et Lanham, 39 ans, sont accusés de ne pas avoir communiqué les conditions météorologiques et d’avoir cessé leurs opérations lors d’un avertissement d’orage violent.

Contribution : The Associated Press