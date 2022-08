Les procureurs du comté du Michigan peuvent faire appliquer l’interdiction de l’avortement en vertu d’une nouvelle décision de justice

L’avortement pourrait devenir illégal dans certaines parties du Michigan après qu’un panel de la Cour d’appel de l’État a déclaré dans une décision rendue publique lundi que l’injonction d’un juge bloquant l’application d’une interdiction antérieure à Roe v. Wade ne s’applique pas aux procureurs de comté.

L’interdiction de l’avortement de 91 ans, qui avait été empêchée en mai d’entrer en vigueur immédiatement, érige en crime le fait pour les médecins de pratiquer des avortements à moins que la vie de la mère ne soit en danger.

La nouvelle décision aura le plus grand impact sur les 13 procureurs de l’État qui ont des cliniques d’avortement dans leur comté. Sept de ces procureurs – tous démocrates – avaient précédemment déclaré qu’ils n’appliqueraient pas la loi de 1931.

Les procureurs républicains des comtés de Kent et de Jackson prévoient toutefois d’appliquer l’interdiction de l’avortement de 1931, ce qui signifie que les fournisseurs d’avortement pourraient être accusés d’un crime.

“Si un rapport est présenté à ce bureau, nous l’examinerons comme nous le faisons pour tout autre rapport de comportement criminel possible”, a déclaré lundi Christopher Becker, procureur du comté de Kent, dans un communiqué. “Nous prendrons la décision de facturer ou de ne pas facturer en fonction des faits présentés dans le rapport et de la loi applicable du Michigan.”

Becker, qui avait précédemment déclaré en juin qu’il ignorerait l’injonction et appliquerait la loi de 1931, a déclaré qu’aucun rapport n’avait été présenté à son bureau à ce stade. Le comté de Kent comprend Grand Rapids, la deuxième plus grande ville de l’État.

Le procureur Jerard Jarzynka du comté de Jackson n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La décision du panel de trois juges est intervenue lundi après que Becker, Jarzynka et plusieurs groupes anti-avortement ont demandé à la Cour d’appel d’annuler une injonction d’un tribunal inférieur sur l’interdiction de 1931. La décision du tribunal de lundi a déclaré que Becker et Jarzynka n’avaient pas qualité pour agir car l’injonction “ne s’applique pas aux procureurs de comté”.

Des interdictions totales ou quasi totales de l’avortement sont déjà en vigueur dans les États voisins de l’Indiana, de l’Ohio et du Wisconsin, avec des interdictions attendues dans environ la moitié des États.

La décision n’est pas le “dernier mot”, déclare Michigan AG

La procureure générale démocrate du Michigan, Dana Nessel, qui avait précédemment déclaré qu’elle ne défendrait pas la loi de 1931, a déclaré lundi dans un communiqué que “la bataille juridique se poursuit sur plusieurs fronts” et que la décision n’est pas “le dernier mot sur cette question au Michigan”.

Plus tôt ce mois-ci, des militants du droit à l’avortement ont soumis des signatures pour apporter un amendement constitutionnel aux électeurs du Michigan en novembre qui affirmerait le droit de prendre des décisions liées à la grossesse sans ingérence, y compris en ce qui concerne l’avortement et les services de reproduction tels que le contrôle des naissances. Si l’amendement est adopté, il remplacera la loi de 1931.

Dans sa décision, le juge Stephen L. Borrello a déclaré que le tribunal avait conclu “que sur les faits devant ce tribunal, les demandeurs Jarzynka et Becker ne sont pas et ne peuvent pas être liés par l’injonction préliminaire de la Cour des réclamations du 17 mai 2022 parce que l’injonction préliminaire ne s’applique pas aux procureurs de comté.”

David A. Kallman, conseiller juridique principal du Great Lakes Justice Center, a qualifié la décision de lundi de “défaite victorieuse”, car bien que l’affaire ait été rejetée par le tribunal, sa décision a montré que l’injonction ne s’appliquait pas aux procureurs de comté.

“Ainsi, non seulement ils ne sont pas liés par cela pour le moment, mais ils ne pourraient jamais l’être”, a-t-il déclaré. “Ils n’ont jamais été liés par cela. Et c’est notre position depuis le premier jour.

“Il y a eu beaucoup d’autres avocats, et l’ACLU [American Civil Liberties Union]et le gouverneur et le procureur général prétendant tous le contraire, que nos clients étaient interdits et liés par cette injonction.

“Et ce n’est tout simplement pas vrai, et la Cour d’appel a confirmé notre position aujourd’hui. Nous en sommes donc très satisfaits.”

Seul le fournisseur d’avortement peut faire face à des accusations

Cependant, a déclaré Kallman, la personne enceinte ne peut pas être inculpée si elle se fait avorter dans le Michigan.

“Ce n’est que le médecin ou le fournisseur d’avortement”, a-t-il déclaré. “Donc si j’étais un médecin ou un hôpital proposant des services d’avortement, si j’étais eux, je ne ferais pas d’avortements aujourd’hui à moins que ce ne soit pour sauver la vie de la mère, car sinon ils vont faire l’objet d’une poursuite pénale possible. accusations, et c’est un crime.

“Ils doivent décider s’ils vont prendre ce risque ou non.”

Toute personne condamnée en vertu de la loi, a déclaré Kallman, pourrait aller en prison, être condamnée à une amende ou perdre sa licence médicale.

Kallman a également noté que bien que l’injonction antérieure reste en place, elle ne s’applique qu’au procureur général du Michigan, Dana Nessel.

“Dana Nessel avait déjà déclaré publiquement à de nombreuses reprises qu’elle n’appliquerait jamais la loi sur l’avortement”, a déclaré Kallman. “C’est donc une injonction sans signification.

“Techniquement, l’injonction est toujours là, et elle empêche toujours le procureur général d’engager des poursuites, mais elle ne le fera pas de toute façon.”

Dans la décision, Borrello a écrit que la loi du Michigan ne donne pas au procureur général un “contrôle” sur les procureurs de comté, qui ont toujours un pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de leurs fonctions statutaires.

Kallman a déclaré que Jarzynka et Becker, qui étaient représentés par le centre, sont “très satisfaits” de la décision de lundi.

Dans une déclaration à CBC News lundi, Planned Parenthood of Michigan (PPMI) a déclaré qu’il continuerait à fournir des services d’avortement conformément à la loi.

“Planned Parenthood of Michigan continuera d’évaluer nos options juridiques et reste déterminé à protéger l’accès à l’avortement dans le Michigan”, indique le communiqué. “Les patients du PPMI peuvent respecter leurs rendez-vous et nos portes restent ouvertes.”