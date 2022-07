Les procureurs du comté de McHenry recherchent une “augmentation significative” du nombre d’hommes accusés d’avoir battu un parent, voyant des menaces sur les réseaux sociaux – Shaw Local

Les procureurs du comté de McHenry devraient demander une augmentation de la caution vendredi pour un Algonquin de 28 ans accusé de voies de fait graves contre un parent de 71 ans après avoir appris qu’il avait publié des messages menaçants sur les réseaux sociaux selon lesquels “il va y avoir une fusillade”. » à un festival de musique de Chicago.

Daniel O. Susma est accusé de coups et blessures graves à une personne de plus de 60 ans, d’un crime de classe 3, de coups et blessures domestiques aggravés, d’un crime de classe 2 et de quatre chefs de coups et blessures domestiques, délit de classe A, selon la plainte pénale déposée au McHenry. Palais de justice du comté.

Susma est accusé d’avoir frappé la femme au visage, de l’avoir griffée au visage, au dos et aux bras et de lui avoir couvert la bouche et le nez et de “l’avoir empêchée de respirer” à son domicile lundi, selon la requête déposée demandant d’augmenter sa caution de 25 000 $. .

Lors de son arrestation, une remise d’arme à feu a été ordonnée et une disposition permanente d’interdiction de contact avec la victime présumée a été mise en place.

Depuis lors, les procureurs ont déclaré avoir appris que le 8 juillet, la police algonquine s’était entretenue avec Susma au sujet de publications sur les réseaux sociaux qu’il avait publiées sur Instagram et qui disaient “qu’il y aura une fusillade au NORTH COAST MUSIC FEST”, un festival annuel prévu pour le week-end de la fête du Travail.

Les autorités algonquines ont été alertées par les organisateurs du festival annuel de musique Lollapalooza de Chicago, affirmant que Susma y était bénévole depuis neuf ans. Susma a posté qu’il était bénévole pour North Coast depuis huit ans, selon la motion.

Lorsqu’il a été interrogé sur ses messages, il “a alterné entre fournir des réponses réactives et proposer des pensées désorganisées au hasard”. Il a ensuite déclaré à la police qu’il “veut voir une fusillade pour pouvoir la filmer” mais qu’il “ne veut tirer sur personne”, selon la requête.

La requête indique également que la nuit de son arrestation, il passerait d’un comportement calme à la rage.

Mardi, devant le tribunal des droits de l’homme, il a “spontanément” déclaré qu’il “essayait de sauver la vie (du parent)” et qu’ils étaient “attaqués”, indique la requête.

La femme a déclaré que Susma ne prenait pas ses médicaments et qu’elle pensait qu’il consommait de la marijuana et peut-être de la cocaïne, selon la requête.

Les procureurs ont également déclaré que le 4 juin, la victime présumée a appelé la police algonquine pour signaler que Susma était « maniaque et refusait de prendre ses médicaments ». Lors de cet incident, elle a déclaré qu’il “avait attrapé son bras et détruit le téléphone qu’elle tenait”.

La police a emmené Susma dans un hôpital de Woodstock et il a été interné contre son gré et il y est resté pendant environ une semaine. Lorsqu’il a été libéré, il est retourné au domicile de ses proches, ont indiqué les procureurs.

Le 7 juillet, le lendemain de la publication des messages menaçants sur Instagram, Susma a été escorté et banni du Lifetime Fitness Center à Algonquin. Il a été accusé d’avoir “fait des déclarations menaçantes à des clients”, selon la motion.

Le défenseur public adjoint Angelo Mourelatos a déclaré vendredi qu’il n’était nommé que pour l’audience sur la caution et a refusé de commenter.