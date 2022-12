Les procureurs du complot d’enlèvement de Whitmer disent que la peine à perpétuité convient

Les procureurs fédéraux ont déclaré lundi à un juge qu’une peine de prison à vie serait justifiée pour le chef d’un complot visant à kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, affirmant que son objectif de bouleverser le pays en 2020 était un précurseur de l’extrémisme antigouvernemental endémique.

« Si nos dirigeants élus doivent vivre dans la peur, notre gouvernement représentatif en souffre. Un plan visant à kidnapper et à blesser le gouverneur du Michigan n’est pas seulement une menace pour le titulaire du poste, mais pour la démocratie elle-même », a écrit le procureur adjoint américain Nils Kessler.

Adam Fox “a embrassé la cause avec fanatisme et a constamment poussé ses recrues à l’action”, a déclaré Kessler.

Le dossier du tribunal de Grand Rapids, dans le Michigan, est intervenu une semaine avant que le juge de district américain Robert Jonker ne condamne Fox pour complot. Lui et le co-accusé Barry Croft Jr. ont été condamnés en août.

L’avocat de Fox n’avait pas encore déposé de note de condamnation. Au procès, Christopher Gibbons l’a décrit comme malheureux et pratiquement sans abri, un homme à la bouche bruyante et vile qui vivait dans le sous-sol d’un aspirateur de la région de Grand Rapids.

Jonker a beaucoup de flexibilité pour déterminer la punition de Fox, bien que Kessler ait noté que son score de condamnation est « hors du tableau », grandement amélioré par une condamnation pour complot en vue d’utiliser une arme de destruction massive dans le cadre du stratagème.

“Les directives prévoient une peine d’emprisonnement à perpétuité parce que le Congrès a reconnu que l’enlèvement est une infraction extrêmement grave”, a déclaré Kessler. “Lorsque le but de cet enlèvement est de terroriser le peuple et d’affecter la conduite du gouvernement, il est si pernicieux que seule la sanction la plus grave suffit.”

En 33 pages, le procureur a souligné ce que des agents et des informateurs du FBI ont révélé au procès, citant à plusieurs reprises les propres mots violents de Fox, qui ont été secrètement enregistrés ou extraits de SMS et de réseaux sociaux.

“Le complot de Fox était le signe avant-coureur d’un extrémisme plus répandu des milices anti-gouvernementales”, a déclaré Kessler.

Fox et d’autres se sont entraînés avec des armes à feu dans des “maisons de tir” grossièrement construites dans le Wisconsin et le Michigan et ont fait des voyages à Elk Rapids pour repérer la deuxième maison de Whitmer. La stratégie consistait à faire sauter un pont pour ralentir les policiers qui répondaient à un enlèvement, selon des preuves. Le FBI a rompu le plan avec des arrestations en octobre 2020.

Le gouvernement a déclaré que la rage de Fox contre les élus était alimentée par les restrictions COVID-19 de Whitmer.

« Nous voulons une guerre révolutionnaire », a-t-il déclaré dans une vidéo de juin 2020. « Nous voulons nous débarrasser de ce gouvernement corrompu et tyrannique…. C’est de cela dont nous voulons nous débarrasser. »

Croft, un camionneur de Bear, Delaware, sera condamné le 28 décembre. Deux autres hommes ont plaidé coupable au complot d’enlèvement et ont témoigné contre Fox et Croft, tandis que deux autres hommes ont été acquittés au printemps dernier.

En octobre, devant un tribunal d’État, trois membres d’un groupe paramilitaire appelé les Wolverine Watchmen ont été reconnus coupables d’avoir apporté leur soutien à Fox.

