Les procureurs disent que YSL de Young Thug est à la fois un gang et un label de rap

L’affaire a profondément ébranlé l’univers de la culture pop, en particulier à Atlanta, la ville natale de M. Williams, qui peut revendiquer le titre de capitale mondiale du hip-hop. Des fans, d’autres artistes, des directeurs de disques et des personnalités influentes, dont Stacey Abrams, qui était la candidate démocrate au poste de gouverneur l’année dernière, ont émis des notes d’inquiétude, voire d’indignation.

Certains ont accusé le procureur, Fani T. Willis – le procureur de district agressif du comté de Fulton, un démocrate noir qui est surtout connu pour avoir poursuivi l’enquête criminelle sur l’ingérence postélectorale en Géorgie par l’ancien président Donald J. Trump – d’appliquer un « stéréotype de gang ». » à la communauté rap d’Atlanta, et mettant l’art noir à l’épreuve.

L’affaire a suscité un tollé, compte tenu de la façon dont les artistes des quartiers les plus pauvres d’Atlanta ont façonné la musique populaire mondiale. Le surnom de Young Thug et le terme d’argot de choix d’YSL – vase – est devenu international, son geste de la main « essuyez-vous le nez » est une célébration populaire de la NFL.

Mais les récentes admissions au tribunal indiquent une réalité parallèle : à Atlanta, selon les responsables de l’application des lois, il est devenu de plus en plus difficile de discerner la différence entre certaines équipes de rap et les gangs de rue, et de démêler où exactement la forme d’art obsédée par la crédibilité se chevauche avec criminalité.

Mme Willis soutient qu’Atlanta souffre d’un fléau de violence des gangs, estimant – avec une explication floue pour les chiffres – que jusqu’à 80% des crimes violents dans la région sont commis par des membres de gangs. Elle dit qu’une guerre de huit ans entre YSL et un gang rival connu sous le nom de YFN, dirigé par un autre artiste de rap d’un grand label, a été à l’origine de plus de 50 incidents.

Mais dans une ville avec un chemin bien établi depuis les rues les plus difficiles vers un monde de gloire, de fortune et de grandes remises de prix – souvent via des chansons qui racontent, et certains soutiennent qu’elles glorifient, une vie hors-la-loi de drogues et d’armes à feu – la nature de la culture des gangs est également en mutation, selon les autorités, avec des médias sociaux et de la musique de plus en plus importants pour établir la domination et l’influence.