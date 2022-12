Les procureurs disent que Trump a approuvé une partie du plan d’organisation de Trump

Pourtant, les jurés ont entendu ce que M. Steinglass a dit.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, qui mène une enquête criminelle plus large sur l’ancien président, a accusé sa société, la Trump Organization, d’avoir distribué les avantages, qui comprenaient des voitures de luxe et des locations d’appartements, à plusieurs dirigeants, principalement Allen H. Weisselberg. , directeur financier de longue date de l’entreprise. M. Weisselberg a plaidé coupable cet été et a témoigné au procès.

Une fois que M. Steinglass a terminé sa déclaration de clôture, l’attention s’est tournée vers M. Trump. Un avocat de la défense, Michael van der Veen, a demandé l’annulation du procès en raison du commentaire de M. Steinglass.

“C’est un parti pris qu’il a mis sur le jury qui ne peut être annulé, et ce n’est pas anodin qu’il l’ait fait”, a déclaré M. van der Veen.

Comprendre les affaires contre Allen Weisselberg et l’organisation Trump Carte 1 sur 5 Qui est Allen H. Weisselberg ? M. Weisselberg était le directeur financier de longue date de la Trump Organization et, pendant des décennies, l’un des cadres les plus fiables de l’ancien président Donald J. Trump. Il est entré dans l’orbite de Trump en tant que comptable junior pour le père de M. Trump et a gravi les échelons dans les décennies qui ont suivi. De quoi est-il accusé ? M. Weisselberg et la Trump Organization ont tous deux été accusés d’avoir participé à un stratagème d’évasion fiscale de 15 ans à partir de 2005 pour aider les cadres à éviter les impôts en les récompensant avec des avantages et des primes qui n’ont pas été comptabilisés. Les accusations étaient le résultat d’une enquête en cours sur M. Trump et sa société par le procureur du district de Manhattan. M. Trump a-t-il également été inculpé ? Non. Bien que l’ancien président soit lié à l’organisation Trump, l’acte d’accusation, qui a été rendu public l’été dernier, ne l’accuse pas d’actes répréhensibles. Aucun employé autre que M. Weisselberg n’a été inculpé. Qu’est-ce que cela signifie pour l’organisation Trump ? M. Weisselberg ne devrait pas impliquer M. Trump ou sa famille lors de sa prise de position en octobre. Mais son aveu de culpabilité sapera tout effort des avocats de l’entreprise pour affirmer qu’aucun crime n’a été commis. Si elle est reconnue coupable, la société de M. Trump pourrait faire face à de lourdes amendes ou à d’autres sanctions ainsi qu’aux retombées de ses partenaires commerciaux.

Le juge Merchan a rejeté la demande. “Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de déclarer un procès nul”, a-t-il déclaré.

L’ancien président n’est pas jugé et l’accusation n’a pas besoin de prouver son implication ou sa connaissance de la fraude présumée. Ce qu’il doit prouver, c’est que M. Weisselberg a agi « au nom de » la société, ce qui signifie qu’il n’a pas agi uniquement dans son propre intérêt et que ses actions ont procuré un certain avantage à la société.