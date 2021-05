Les procureurs disent que l’ancien policier Derek Chauvin devrait être condamné à une peine inhabituellement élevée en raison de la «  douleur gratuite  » de George Floyd

Vendredi, les procureurs ont déposé des papiers demandant que Derek Chauvin soit condamné à une peine de prison plus sévère pour le meurtre de George Floyd, arguant que l’ancien policier de Minneapolis avait infligé des méthodes meurtrières tortueuses alors que Floyd plaidait pour sa vie.

Chauvin, qui devrait être condamné en juin pour meurtre au deuxième degré et autres accusations, a abusé de son pouvoir de policier à la vue du public et alors que Floyd était menotté et criait pour sa mère, ont déclaré les procureurs dans un mémoire juridique. déposée au tribunal de district du comté de Hennepin du Minnesota.

« M. Floyd a été traité avec une cruauté particulière. . . Le défendeur a continué à maintenir sa position au sommet de M. Floyd alors même que M. Floyd criait qu’il souffrait, même si M. Floyd s’est exclamé 27 fois qu’il ne pouvait pas respirer, et même lorsque M. Floyd a dit que les actions du défendeur le tuaient. », Ont écrit les procureurs. Ils ont ajouté que Chauvin est resté en position pendant que Floyd criait pour sa mère, cessait de parler et perdait connaissance.

Les procureurs ont écrit que les actions de Chauvin « infligeaient une douleur gratuite » et une détresse psychologique non seulement à Floyd, mais que les spectateurs civils qui, selon eux, seraient hantés par le souvenir de ce qu’ils ont vu.

Quatre des personnes présentes dans la foule qui regardaient la mort de Floyd étaient des mineurs, selon le dossier du tribunal.

«L’accusé n’a donc pas seulement infligé des douleurs physiques. Il a causé une détresse psychologique à M. Floyd pendant les derniers instants de sa vie, laissant M. Floyd impuissant alors qu’il extirpait les derniers vestiges de la vie du corps de M. Floyd », ont écrit les procureurs.

L’avocat de la défense Eric Nelson s’oppose à une peine plus sévère, affirmant que l’État n’a pas réussi à prouver que ces facteurs aggravants, entre autres, existaient lorsque Chauvin a arrêté Floyd le 25 mai.

Chauvin, qui est blanc, a été reconnu coupable la semaine dernière de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour avoir pressé son genou contre le cou de Floyd pendant 91/2 minutes alors que l’homme noir disait qu’il ne pouvait pas respirer et est parti immobile.

Même s’il a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation, en vertu des lois du Minnesota, il ne sera condamné que pour le plus grave – meurtre au deuxième degré. Bien que ce décompte comporte une peine maximale de 40 ans, les experts disent qu’il n’obtiendra pas autant.

Les procureurs n’ont pas précisé combien de temps ils allaient chercher pour Chauvin.

Selon les directives de détermination de la peine du Minnesota, la peine présumée pour meurtre non intentionnel au deuxième degré pour une personne sans casier judiciaire comme Chauvin serait de 121/2 ans. Les juges peuvent condamner une personne à une peine aussi peu que 10 ans et huit mois ou jusqu’à 15 ans tout en restant dans la fourchette des recommandations. Pour aller plus loin, le juge Peter Cahill devrait conclure qu’il y avait des «facteurs aggravants», et même si ceux-ci sont trouvés, les experts juridiques ont déclaré que Chauvin ne ferait probablement pas face à plus de 30 ans.

Les procureurs ont déclaré vendredi qu’un écart à la hausse par rapport aux directives de détermination de la peine était justifié car il y avait de multiples facteurs aggravants dans l’affaire.

Contributeur: Associated Press