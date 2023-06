Les procureurs disent aux avocats de Trump qu’il est la cible d’une enquête sur des documents classifiés: rapports

Les procureurs américains ont déclaré aux avocats de Donald Trump qu’il était la cible d’une enquête sur son traitement de documents classifiés après avoir quitté la présidence.

Les procureurs américains ont déclaré aux avocats de Donald Trump qu’il était la cible d’une enquête sur son traitement de documents classifiés après avoir quitté la présidence, signe qu’il pourrait être inculpé, ont rapporté les médias américains mercredi soir.

L’avis est venu du bureau de l’avocat spécial Jack Smith, a déclaré le New York Times, CNN et d’autres nouveaux médias, et donne le signe le plus clair à ce jour que les procureurs se rapprochent de l’inculpation de l’ancien président, qui cherche à revenir à la Maison Blanche. en 2024.

Le Times, citant « deux personnes proches du dossier », a déclaré qu’il n’était pas clair quand l’équipe de Trump avait été informée qu’il faisait l’objet de l’enquête.

L’avocat spécial Smith, nommé par le procureur général Merrick Garland, a examiné une cache de documents classifiés que Trump avait stockés dans sa résidence de Mar-a-Lago après avoir quitté la Maison Blanche.

Le FBI a emporté quelque 11 000 papiers après avoir signifié un mandat de perquisition sur Mar-a-Lago en août, et Trump pourrait faire face à des accusations d’entrave à la justice après avoir passé des mois à résister aux efforts pour récupérer le trésor.

Trump a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible.

« Personne ne m’a dit que j’étais inculpé, et je ne devrais pas l’être parce que je n’ai RIEN fait de mal », a posté Trump sur son réseau Truth Social mercredi.

« J’ai supposé pendant des années que j’étais une cible du DOJ et du FBI ARMÉS », a ajouté Trump, qui a déjà été inculpé dans une autre affaire.

Les enquêteurs ont examiné plusieurs tentatives présumées visant à les empêcher d’accéder aux documents et aux images d’une caméra de sécurité près de la réserve de Mar-a-Lago où les documents étaient conservés.

Trump a ouvertement reconnu avoir pris et stocké les documents, sapant la suggestion de ses avocats selon laquelle il aurait pris la cachette par inadvertance dans la confusion d’un départ chaotique.

Pendant ce temps, les enquêteurs ont obtenu un enregistrement audio de Trump dans lequel il reconnaît avoir conservé un document classifié du Pentagone après avoir quitté la Maison Blanche, selon les médias américains.

Et lundi, les médias américains ont également rapporté que les avocats de Trump, John Rowley, James Trusty et Lindsey Halligan, avaient rencontré des avocats du ministère de la Justice – ils ont été vus par des journalistes arrivant au bâtiment du DoJ à Washington, mais n’ont fait aucun commentaire.

Le Washington Post a rapporté à l’époque que les avocats de Trump étaient venus faire valoir que leur client ne devrait faire face à aucune accusation.

« Dramatique… et diviseur »

L’ancien président a déjà été inculpé de dizaines de délits financiers dans le cadre d’un prétendu stratagème d’argent secret visant à faire taire une star du porno affirmant qu’elle avait eu des relations sexuelles avec lui, et doit être jugé en mars prochain, au milieu de la saison des élections primaires.

Trump fait face à une liste croissante d’opposants principaux républicains, y compris son propre ancien vice-président Mike Pence, qui a évité de prendre une position absolue lorsqu’il a été interrogé sur l’enquête lors d’une interview à la mairie de CNN mercredi soir.

« Permettez-moi de préciser que personne n’est au-dessus de la loi », a déclaré Pence.

Il ajouta:

J’espère juste qu’il y aurait un moyen pour eux d’aller de l’avant sans l’étape dramatique, drastique et source de division de l’inculpation d’un ancien président des États-Unis.

L’ancienne gouverneure de l’Arkansas, Asa Hutchinson, candidate de 2024, a adopté une approche plus ferme, exhortant Trump à abandonner la course présidentielle.

« Donald Trump est la cible d’une enquête criminelle en cours et il devrait se retirer et mettre le bien du pays au-dessus de sa candidature », a-t-il tweeté mercredi soir.

En plus des enquêtes secrètes sur l’argent et les documents, Trump fait également l’objet d’une enquête sur ses efforts pour annuler sa défaite électorale de 2020 dans l’État du sud de la Géorgie et son implication dans la prise d’assaut du Capitole américain en janvier 2021 par ses partisans.

Il a été découvert que d’autres politiciens étaient en possession de documents gouvernementaux à leur domicile ces derniers mois.

En janvier, Garland a nommé un avocat spécial distinct pour examiner si le président Joe Biden avait violé une loi après la découverte de certains documents classifiés dans son ancien bureau et dans le garage de sa maison à Wilmington, Delaware.

Et Pence a récemment été innocenté de tout acte répréhensible concernant des matériaux qu’il a découverts chez lui dans l’Indiana.